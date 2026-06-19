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停車不再怕被刮花....北市機車停車格將全面回復1至1.5公尺

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市機車停車格大小不一，未來所有停車格大小訂為1到1.5公尺。記者楊正海／攝影
台北市機車停車格大小不一，未來所有停車格大小訂為1到1.5公尺。記者楊正海／攝影

北市機車停車格大小不一，約23萬格位中，部分僅0.7到1公尺，造成停車時摩擦，或損壞車體，就連要上路的駕艙機車也無法停，北市議員提案希望市府回歸法令，將所有停車格大小訂為1到1.5公尺，保障機車族權益。北市停管處表示，將利用路面復舊時重劃設格位，以1公尺以上為原則。

提案市議員詹為元指出，提案的目的是改善台北市機車停車環境，並確保現行及新設劃設的機車停車格，符合道路交通標誌標線號誌設置規則規範，請市府全面恢復並調整機車停車格寬度至法規標準，將現有不符規範的窄格停車位，復舊時回歸至正常的1至1.5公尺範圍。

詹為元說，其實依道路交通標誌標線號誌設置規則，原本就規定法定機車格寬度，長度跟寬度應該是1到1.5公尺，但市府過去曾為了增加機車格的數量，把機車格調整到1公尺以下，大概只有0.7到1公尺，一般的中小型機車停得進去，較大的車，就會擠在一起。

該提案共獲41位議員連署，北市議會交通委員會召集人李明賢也說，交通局應盡量地加速恢復到標準1公尺的速度，這是這保障機車族的權益。

北市停管處長劉瑞麟表示，停管處曾經報交通部試辦縮小停車格，以增加停車格的數量，不過交通部最後沒有依市府的建議修法，因此規則未變，還是維持原來的1到1.5公尺。今年年初，配合大型重機的使用，以及一些民間意見後，今年已修改規範，只要是新設的門車格，都調回1公尺以上為標準，劃設新設的停車格。

由於市府無法統計新、舊停車格的比例，劉瑞麟指出，因重新去檢視，可能要花很長的時間，因此會發文給工務局相關路面復舊單位，復舊機車格時，全部重新依照新的尺寸來劃設。

另外，將要上路的駕艙機車，因格位太小等因素，北市明令不能停機車格位。未來停車格變大，能否停駕艙機車？對此，台北市停管處表示，雖然新設的機車格將調回1公尺以上標準，不過駕艙機車的車長2.47公尺、寬0.97公尺，加上設置車門關係，若開門一定會影響其餘機車停放空間。

基於汽機車停車規範，屬於地方政府權責，因此，北市停管處強調，駕艙機車一定要停放於小型汽車格，同時依照也禁止停放在騎樓、禁止騎上人行道，發現就會依法取締，依道教條例開罰600元以上、1200元以下罰款。

北市 機車 詹為元

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