看得到停不到...北市共享機車專用停車格惹怨 機車族氣炸遭排擠

北市機車停車格常一位難求，交通局2年前開始試辦「共享機車專用停車格」，鼓勵民眾使用共享運具。議員質疑，限停與否都沒定論，機車族怒批遭嚴重排擠交通局長謝銘鴻說，目前沒接獲不良反映，持續觀察，年底將邀集專家學者與業者討論試辦成效。

共享運具具一輛車多人使用特性，交通局「共享機車專用停車格試辦計畫」2024年6月13日上路，盼透過推動共享運具降低使用私人運具及其持有，減輕車位需求及環境負擔。交通局原訂至當年底，但為持續觀察試辦成效，第一次延到去年底、第二次延到今年底；畫設位置包含松山區富錦里共5處30格、信義區逸仙路1處12格。

北市原有3家共享機車業者，iRent共享機車已於去年結束營運，目前仍有WEMO、GoShare共2家業者，現有約1.1萬輛車。在逸仙路附近工作的WEMO用戶吳小姐說，周邊雖有不少停車格，但常常停滿，停車得靠運氣；後來有了專用格位，每次騎共享機車通勤，都保證有位停。

6月初到北市府洽公的楊先生氣炸，當時周邊停車場、路邊停車格都停滿，找了半小時，看到專用格位卻不能停，嚴重排擠機車族，到底便民還是擾民？為何不能和重型機車一樣共用一般車格？他看不出市府還在試辦，更不滿現場告示「違者拖吊」恐嚇用路人。

議員鍾佩玲發現，該政策試辦期限一延再延，就連至今兩年，交通局要不要限停都無法定論。

她說，若限停，共享機車只能停在專用格位，民眾使用意願會降低；要是不限停，共享機車若就近停放一般車格，恐造成專用格位大量閒置，無法停在專用格位的一般機車族則「看得到卻停不到」。希望交通局能向業者說明清楚、研擬車位供給的配套措施，才能鼓勵民眾使用共享運具。

交通局說，目前試辦計畫是專用停車格僅供共享機車停放，一般車輛不能停放，但未限制共享機車只能停放專用停車格；其中富錦里的30格是限時周一至周五上午9時至下午5時為共享機車專用，其餘時段開放一般機車停放。

交通局強調，專用格位限停時段一般車輛禁止停放，但試辦期間並未開罰，僅會開立勸導單，專用格位僅30、12格，影響較小。至於限停措施可能造成的影響，都會在試辦成效評估時納入考量。

謝銘鴻直言，北市機車數真的很多，專用格位於尖峰時段的排擠效應的確大。為了持續推動共享運具，不希望機車那麼多，交通局年底將邀集專家學者、業者一起討論試辦狀況。