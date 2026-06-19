端午連假首日蘇花路廊全線順暢 花蓮龍舟賽有交管

端午連假首日，蘇花路廊車流量順暢，公路局預估今天下午還有約6000輛次待疏運。花蓮縣府在鯉魚潭風景區舉辦龍舟賽，超過70組隊伍齊聚，配合賽事進行，環潭北路部分路段封閉。

交通部公路局東區養護工程分局南澳交控中心統計，連假首日蘇花路廊全線順暢，宜蘭往花蓮方向每小時交通量維持約500至600輛，截至下午1時，南下車流量約6400輛，北上往宜蘭方向約1900輛。

東區養護工程分局預估，今天蘇花路廊南下車流還有6000輛待疏運。

迎接端午連假，花蓮縣政府在鯉魚潭風景區舉辦龍舟競賽，有傳統龍舟及小型龍舟200公尺競速賽項目，共有75個隊伍、超過1500名選手參賽，今天為各組別預賽，明天總決賽及閉幕。

花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁及多名在地民意代表出席開幕典禮。傅崐萁於致詞時，大方加碼新台幣5萬元獎金，獲選手熱烈掌聲，高喊「謝謝總召」。

鯉魚潭龍舟賽事期間，環潭北路部分路段封閉，現場設有交管人員，選手及觀賽民眾需配合人員引導；遊客可改從潭南停車場進入園區。

另外，太魯閣客運330及330B路線，因配合賽事道路封閉，今明2天北上臨時站點為潭北路口前方50公尺，南下臨時站點為玉山神學院前方。