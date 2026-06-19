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「鐵拳教育」爆紅有原因 精神科醫師揭觀眾最深層心理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
精神科醫師楊聰財指出，讓觀眾感到痛快的關鍵並非復仇本身，而是人們內心深處對公平、尊嚴與正義的渴望獲得滿足。圖／楊聰財提供
精神科醫師楊聰財指出，讓觀眾感到痛快的關鍵並非復仇本身，而是人們內心深處對公平、尊嚴與正義的渴望獲得滿足。圖／楊聰財提供

近期韓劇「鐵拳教育」引發熱烈討論，不少觀眾看見劇中霸凌者遭制裁、受害者重新站起來時，大呼「看得很過癮」。對此，精神科醫師楊聰財指出，讓觀眾感到痛快的關鍵並非復仇本身，而是人們內心深處對公平、尊嚴與正義的渴望獲得滿足。

楊聰財表示，每個人在成長過程中或多或少都曾遭遇被誤解、被忽視、被羞辱或不被公平對待的經驗。許多人因工作、家庭或人際關係選擇隱忍，將委屈與憤怒壓抑在心裡。當戲劇中的受害者終於挺身而出、獲得正義時，觀眾產生共鳴，彷彿自己內心受傷的部分也獲得撫慰。

楊聰財指出，從心理學與神經科學角度來看，人類天生重視公平。當遭遇不公平待遇時，大腦會產生壓力反應，長期處於不公平環境中，甚至可能影響睡眠、情緒及身心健康；反之，當看見正義獲得伸張，大腦獎賞系統被啟動，多巴胺分泌增加，便會產生愉悅與滿足感。

楊聰財表示，現代社會面臨房價高漲、工作競爭激烈及生活壓力增加等問題，不少人努力付出卻感受不到相對回報，容易陷入心理學所稱的「習得性無助」。而「鐵拳教育」等作品之所以吸引人，正是因為它讓觀眾重新看見改變的可能，感受到弱者不再只能忍受、受害者不再只能沉默。

楊聰財也分享一名曾遭校園霸凌的高中生案例。該名學生因長期遭同學嘲笑、惡作劇及網路羞辱，逐漸出現失眠、成績退步及畏懼上學等情況。直到觀看「鐵拳教育」後，受到劇情啟發，在家人陪伴下接受心理諮商，並透過校方介入處理霸凌事件，最終逐漸走出陰影。

楊聰財強調，真正的療癒並非報復成功，而是重新找回自己的價值與力量。從臨床經驗來看，復仇帶來的快感往往短暫，唯有透過成長、成就、家庭支持或助人服務，才能真正走出創傷。

楊聰財認為，「鐵拳教育」的高人氣，也反映出社會大眾期待更完善的制度保障，希望校園霸凌、職場壓迫等問題能被及時處理，讓弱勢者獲得保護，理想的社會不是人人都成為復仇英雄，而是透過制度及早預防傷害，讓正義存在於日常生活之中。

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