瘦瘦針水貨亂象多 食藥署規畫與關務署研商入境申報管理

瘦瘦針風靡台灣不過國內價格上萬元是不小負擔，許多民眾從海外攜帶入境，或是透過網路郵包購入，除了自用外更出現網路非法販售，立委憂心不透過正規管道使用產生的副作用，且無法適用藥害救濟補償。食藥署副署長王德原回應，現行規範攜帶回國需有處方箋並不可過量，食藥署規畫將與關務署研商入境申報管理範圍，以強化邊境管理及防杜非法輸入。另違反販售我國核可藥物可依法可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

瘦瘦針因施打後可以減肥，不過台灣使用瘦瘦針需至診所請醫師開藥且價格相對高昂，因此許多民眾會到國外購買帶回台灣，也有民眾會在網路上購買水貨，減輕負擔，不過藥品的安全存在疑慮。

民進黨立委林淑芬表示，瘦瘦針各大社群媒體廣告打得兇，且從中國、日本輸入等，且瘦瘦針有副作用如胃癱瘓、癌症等健康問題，是無法接受「藥害救濟補償」。衛福部雖稱已啟動專案稽查，並透過追蹤溯源、網路巡查、地方衛生局稽核及醫界合作等相關措施防堵非法流通。

林淑芬說，近期持續發生網路非法代購、跨境水貨、藥局未憑處方箋販售等，顯見主管已提出用要用藥宣導、專案稽查與修法方向，但實務上仍未能有效掌握流向、攔阻違規販售及回收不良反應等風險。

王德原表示，非法瘦瘦針的來源有旅客攜帶入境、網路郵包，除了自用外確實有部分是拿去網路非法販售，針對非法販售已經在做藥事法增修條文修正，這部分已經在做預告，希望能夠加重網路業者、平台業者的責任。如果已經查獲必須在一定的時間內下架，並且提供拿來販售者的資料，以便做後續的查緝。

王德原說，返國旅客攜帶藥品入境，需注意「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定。攜帶針劑如瘦瘦針產品入境時，須攜帶醫師處方箋或證明文件，攜帶藥量不得超過處方箋開立合理用量，且以6個月用量為限。

王德原表示，鑑於GLP-1類藥品近年於減重市場需求快速增加，恐衍生違規轉售、網路非法販售及非法輸入等情形，為強化藥品流向管理及維護民眾用藥安全，確有加強管理該類藥品之必要。爰食藥署規畫將與關務署研商，評估是否將GLP-1類藥品納入入境申報管理範圍，或列為邊境重點查核項目，並就相關法源依據、執行可行性及對旅客通關影響進行評估，以強化邊境管理及防杜非法輸入。

另提醒民眾，切勿將個人自用藥品於網路販售，除涉違反藥事法第27條規定，可依同法第92條規定，處3萬元以上200萬元以下罰鍰，倘屬販售或意圖販售未經我國核准藥品，亦涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。