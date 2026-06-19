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遊覽車強制裝司機打卡機狀況多 工會憂影響行車安全 不排除打團體訴訟

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統。遊覽車示意圖。聯合報系資料照
交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統。遊覽車示意圖。聯合報系資料照

為加強遊覽車司機駕車時數管理、避免疲勞駕駛，今年1月1日起，營業大客車都必須加裝駕駛刷卡機。但不少遊覽車司機自費上千元加裝後，卻發現刷卡機疑似與車輛原廠電腦系統互相打架，頻頻出現檔位錯亂、馬力不穩的狀況，恐影響行車安全。公路局初步統計，約有20輛遊覽車有狀況，工會強調此非個案，不排除打團體訴訟，爭取權益。

公路局修「汽車運輸業管理規則」，強制營業大客車加裝「駕駛身分識別設備」，系統將記錄駕駛上下車時間，並將資料即時介接回報至監理機關的動態資訊系統。然而，刷卡機才剛裝上去半年，近期卻爆出多起，與車輛電腦系統產生互相干擾的情況。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔說，「沒裝沒事，裝了之後故障碼跳出一堆」。目前大部分大客車的電腦系統都是隨著引擎與底盤一同從國外進口，價格昂貴且敏感度高。原本車上的電線與電路配置、耗電瓦數都已經規畫完成，如今加裝非原廠電子設備後，車輛一發動，就可能干擾原廠電腦運作，進而對行車安全造成影響。

許景翔說，電腦偵測到訊息錯誤後，由於各車種設計不同，因此出現的狀況與態樣也不盡相同。有些車輛會出現排檔不順、行車紀錄器異常、里程數顯示異常，或儀表板跳出故障碼等情形。

以檔位錯亂問題為例，正常情況下排檔應由二檔升至三檔，再升至四檔或五檔，但有些車輛出現錯位情形，一下子就跳到八檔，或從高速檔瞬間跳回低速檔，影響駕駛操作。也有引擎馬力不穩定的問題，例如車輛爬坡時馬力突然變弱，影響車速及行車狀況。

許景翔說，當車輛跳出故障碼時，司機開車也會擔心車況，承受相當大的心理壓力。如果因此導致發生交通事故，到底該誰負責？目前工會已收到6件司機反映的案例，各車種出現的狀況與態樣都不相同。不過，這些司機自行測試後發現，將GPS與刷卡機拔除後，車輛故障碼便消失；重新裝回設備後，故障碼又再次出現。即使設備出現問題，業者仍必須依法安裝。若未安裝，公路局動態中心都能查得到，因此車輛發生異常時，司機往往只能自行排除。

據了解，GPS與讀卡機設備目前扣除政府補助安裝費用，每套費用約要自費4200元，駕駛花錢事小、裝設後出現的故障反應就像不定時炸彈。

許景翔強調，先前曾向公路局建議，這類電子設備應試辦一年，待相關配套措施完備後再正式上路。如今強推上路，全台約有1萬3000輛遊覽車，陸續有案例浮現，顯示問題可能已非個案。若受害者持續增加，因相關設備是法規強制要求安裝，工會將考慮發動集體訴訟，向設備廠商求償，也不排除向公路局求償。

公路局回應，目前尚未接獲遊覽車公會及業者反映類似情事，初步掌握約有20餘輛遊覽車疑似情形，已請車機設備廠商釐清車輛故障原因與車機設備是否有關。

遊覽車 工會 刷卡

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