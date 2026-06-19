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民眾再提議墮胎免配偶同意 國健署：8月4日前回應

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

民眾於國發會「公共政策網路參與平台」發起提案，主張刪除《優生保健法》第九條中，已婚婦女終止妊娠需配偶同意之規定，認為該條文侵害女性身體自主權，且現實中未婚女性也常遭醫療院所要求提供伴侶簽署。衛福部國健署表示，將依法於兩個月內完成具體回應。

該名民眾在提案中指出，現行法規要求已婚婦女於24週內進行人工流產時，須經配偶同意，儘管未婚婦女在法律上可自行決定，但實務上醫療機構常要求未婚女性亦須經伴侶簽署同意書。提案人強調，這類規定可能造成女方在非自願懷孕情況下，遭男方惡意拖延，導致錯過合法的墮胎時效，特別是在婚內性侵等極端案例中，受害女性更面臨身心雙重折磨。

提案人認為，懷孕過程是由女性子宮承擔，法律保障應以身體自主權為核心，而非將部分權利交付於男性手中。該提案自發起後引起廣泛討論，目前附議人數已達7,467人，並於5月25日檢核通過成立。

根據國發會《公共政策網路參與實施要點》第7點、第8點規定，平台提議於60天內完成5,000份附議，即為成案，且權責機關需於兩個月內，處理及回應成案提議，可延長一次，最久延長兩個月。

針對此項民眾訴求，衛福部國健署於6月10日初步表示，已正式接收該連署案，預計於6月22日前先聯繫提案人釐清訴求，並在後續研議過程中，隨時於平台上更新進度，8月4日前提出具體回應。

國發會 國健署 墮胎

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