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準「米克拉颱風」最新路徑曝 專家分析侵台機率 關注北轉接近程度
在關島西南西方170公里海面的熱帶性低氣壓TD08號上午8時形成，有增強為颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來有進一步增強為今年第7號颱風米克拉的機會，預估3至5天內，將大致沿著太平洋高壓外圍，朝向西北西移動，趨向台灣東南方海面。
吳聖宇表示，這個熱帶系統大約下周二來到台灣東南方海面後，將逐漸開始北轉，下周三到下周五之間經過台灣以東海域後往日本方向移動。
有無可能侵襲台灣？他說，依照目前預報資料，直接侵襲台灣機會仍不高，但是北轉過程接近台灣程度，預報較為分歧，後續仍有待觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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