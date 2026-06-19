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台南市立泳池20、21日夏日派對登場 戲水野餐一次享受

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供
台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供

炎炎夏日來臨，正是親子戲水消暑的好時機。台南體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動，結合戲水、美食與戶外野餐元素，邀請市民朋友攜家帶眷一同享受悠閒歡樂的夏日時光。

體育局表示，本次活動規畫室外泳池及戲水區開放體驗，活動期間購買室內泳池票券，就可免費使用室外泳池及戲水區設施，讓大小朋友盡情享受戲水樂趣。現場周邊也結合美食小吃及草地休憩空間，民眾可自備野餐墊，在綠意環境中享受輕鬆愜意的午後時光。

市長黃偉哲表示，夏季是親子出遊及從事戶外活動的熱門季節，市府持續透過多元運動及休閒活動，提供市民安全、舒適的休憩環境，讓民眾在運動之餘，也能增進親子互動與家庭情感。

體育局長陳良乾指出，本次活動結合泳池戲水、草地野餐及美食元素，希望打造兼具運動、休閒與親子同樂的夏日體驗，歡迎市民朋友把握週末時光攜家帶眷前往參與，共同感受夏日專屬的活力與歡樂。

體育局提醒，6歲以下兒童須由家長陪同下水，12歲（含）以下兒童須由家長陪同入場；活動期間請勿於池邊飲食，並請自行攜帶野餐墊，相關活動資訊以現場公告及官方粉絲專頁資訊為準。

台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供
台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供

台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供
台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供

台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供
台南市體育局攜手市立游泳池於20、21日下午1時至6時推出「泳池戲水 × 草地野餐 × 美食小吃」夏日主題活動。圖／台南市體育局提供

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