米克拉颱風最快明生成 氣象署示警：下周轉中颱 恐逼近台灣

今天是端午節，也是連假首日。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，今天主要受到太平洋高壓影響，各地天氣比較晴朗炎熱，未來1周天氣穩定，高溫普遍來到33至35度，甚至有局部36度以上高溫發生，做好防曬、多補充水分，中午前後減少外出。太平洋高壓影響之下，午後雷陣雨的情形也會稍微限縮，不過，今天在部分山區、大台北、宜蘭地區還是有局部午後雷陣雨發生。

劉沛滕表示，今天台灣附近一早雲量明顯減少，晴朗穩定天氣，預計未來太平洋高壓比較強盛，所以未來1整周都是高溫炎熱的天氣型態。

未來降雨趨勢，他說，今天仍有午後雷陣雨，包括中部以北山區、東半部山區、大台北地區、宜蘭地區，可能還是有局部午後雷陣雨，且山區可能還是有較大雨勢。明天、周日太平洋高壓會更強盛一些，甚至下周一至下周四期間，受到太平洋高壓影響，午後雷陣雨範圍也都是比較減少的，只有在少部分山區有午後零星雷陣雨。

高溫預測，劉沛滕表示，今天在中南部近山區、大台北地區、花東縱谷，有局部36度以上高溫發生機率，台東可能有局部焚風狀況。未來1周溫度偏高，各地普遍高溫33至36度左右，尤其局部地區可能有36左右甚至以上的情況。

關於颱風消息，劉沛滕說，今天上午8時在關島附近海面，發展出新的熱帶性低氣壓，未來大致上逐漸往西到菲律賓東方海面，有可能稍微北轉靠近台灣或琉球群島南方海面，仍有不確定性。

至於是否增強為颱風，劉沛滕表示，今天關島附近海面生成的熱帶性低氣壓，明天、周日有可能發展為今年第7號颱風米克拉。可能下周一來到菲律賓東部海面時，慢慢增強為中度颱風。接下來有可能稍微往北偏轉的情況，有可能來到台灣附近或琉球南方海面，大約下周四、下周五之後。

劉沛滕表示，颱風的路徑還有不確定性，主要是太平洋高壓在引導，如果太平洋高壓強一些的話，路徑可能再壓南邊一點；如果太平洋高壓沒有預期的強，它可能會提早北轉。所以未來5天，都還是要觀察太平洋高壓的強度，颱風的路徑都可能還有所調整，多加留意這個熱帶系統後續發展和動向。

劉沛滕表示，主要是到台灣附近的時候，有可能為台灣帶來一些長浪，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島，下周二之後可能有長浪發生機率，海邊活動留意安全。

是否宣告梅雨季結束？他說，目前太平洋高壓增強，比較明顯的雲系、鋒面雲系，或是比較強的西南風，都是比較往北抬的。不過，由於太平洋高壓的強度還不太確定，過去有看到過說如果太平洋高壓沒有很強，鋒面有南壓一點的情況，而且如果熱帶系統過來的話，也是影響鋒面的狀態。目前預測鋒面暫時不會有南壓狀況，但是熱帶系統接近的時候，還是會有天氣變化。

劉沛滕表示，5、6月都是梅雨季，所以即使颱風過來有降雨發生，氣象署還是認定算是梅雨季的降雨。但是未來鋒面可能北抬，會不會壓下來，目前來看機率是偏低的。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

熱帶性低氣壓路徑潛勢預報圖。圖／取自中央氣象署網站