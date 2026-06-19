快訊

鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

「米克拉颱風」最快明生成 氣象署示警：下周轉中颱 恐逼近台灣

遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

白牌菸恐含重金屬流竄檳榔攤、雜貨店 竹市府全面查緝防堵

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。圖／新竹市政府提供
新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。圖／新竹市政府提供

近來有業者為牟取暴利，企圖於雜貨店、檳榔攤販賣低價未經政府合法檢驗或未合法完稅劣質「白牌菸」，新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。

新竹市長高虹安指出，白牌菸不僅危害吸菸者健康，其生產、運輸及販售過程往往涉及地下菸廠產製、走私、逃漏稅及其他有組織犯罪行為，對社會治安及市場秩序也造成不良影響。

高虹安表示，過去查獲案例發現，部分白牌菸含有超標焦油、尼古丁，甚至檢出砷、鎘、鉛等有害重金屬，長期吸食恐對人體健康造成嚴重危害。便宜價格背後，付出的可能是難以挽回的健康代價。

為維護民眾健康、保障合法市場秩序及防堵非法菸品流通，高虹安已指示財政處持續加強轄內高風險場所及相關販售通路稽查作業，並全力配合中央辦理各項查緝專案。

財政處表示，白牌菸多於國外以低成本方式製造，再透過走私或其他非法管道流入國內市場，並以低價策略吸引消費者購買，常見於檳榔攤、雜貨店或其他隱密通路販售。

財政處指出，近來國內更曾查獲地下工廠以劣質菸草組裝產製白牌菸案例，品質及製造環境均令人憂心。為有效遏止白牌菸流竄，將持續針對高風險場所及可疑販售通路加強查核，全面防堵非法菸品流通。

財政處呼籲，民眾切勿因一時貪圖便宜而購買低價菸品。選購合法菸品不僅是保障自身健康，也有助切斷非法地下菸廠生存空間，共同守護民眾健康與消費者權益。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。圖／新竹市政府提供
新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。圖／新竹市政府提供

高虹安 財政部 新竹

延伸閱讀

端午節前夕 高雄關緝獲轉口櫃匿藏香菸

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

最快下周 「菸害防制法」修法規範電子煙

電子煙入國小校園恐藏喪屍煙彈 石崇良：修法最快下周送立院審查

相關新聞

9成人都曬錯！內褲不是掛著就好 譚敦慈曝正確晾法

不少女性習慣在洗澡後順手清洗內褲，再直接掛在浴室晾乾，不過這樣的做法恐怕暗藏衛生風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，浴室環境潮濕、通風有限，貼身衣物若未完全乾燥，容易累積濕氣與孳生黴菌。她也點出，不只曬錯地方，大慨有9成的人就連晾法也錯了。

準「米克拉颱風」最新路徑曝 專家分析侵台機率 關注北轉接近程度

在關島西南西方170公里海面的熱帶性低氣壓TD08號上午8時形成，有增強為颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來有進一步增強為今年第7號颱風米克拉的機會，預估3至5天內，將大致沿著太平洋高壓外圍，朝向西北西移動，趨向台灣東南方海面。

高品質獲肯定 韓國宣布延長台灣芒果降稅優惠 我農業部：互惠互利

韓國政府18日宣布將原訂於6月30日截止的香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅措施，延長實施期限至8月15日。我農業部表示，此次韓國同意延長降稅優惠，是透過中央與地方政府、民意代表緊密合作，向韓方說明台灣水果的高品質與台韓兩國產期互補性，最終成功獲韓方正面回應，為台灣農民爭取到實質的外銷紅利，降低我國水果外銷韓國的貿易成本。

米克拉颱風最快明生成 氣象署示警：下周轉中颱 恐逼近台灣

今天是端午節，也是連假首日。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，今天主要受到太平洋高壓影響，各地天氣比較晴朗炎熱，未來1周天氣穩定，高溫普遍來到33至35度，甚至有局部36度以上高溫發生，做好防曬、多補充水分，中午前後減少外出。太平洋高壓影響之下，午後雷陣雨的情形也會稍微限縮，不過，今天在部分山區、大台北、宜蘭地區還是有局部午後雷陣雨發生。

小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像 Live Moment捕捉排球少年熱血瞬間

小米旗下的T系列雖是輕旗艦定位，但可別因此小看它。最新推出的Xiaomi 17T Pro不僅首度將動態照片引入人像模式，更配備同級唯一的5倍光學變焦鏡頭與超大容量電池。這次聯合新聞網《科技玩家》特別帶著Xiaomi 17T Pro前往屏東墾丁，實測其拍照與續航的真實表現。

白牌菸恐含重金屬流竄檳榔攤、雜貨店 竹市府全面查緝防堵

近來有業者為牟取暴利，企圖於雜貨店、檳榔攤販賣低價未經政府合法檢驗或未合法完稅劣質「白牌菸」，新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。