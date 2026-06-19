白牌菸恐含重金屬流竄檳榔攤、雜貨店 竹市府全面查緝防堵

近來有業者為牟取暴利，企圖於雜貨店、檳榔攤販賣低價未經政府合法檢驗或未合法完稅劣質「白牌菸」，新竹市政府配合財政部「全國高風險白牌菸稽查專案」，透過全國統一發動查緝行動，加強白牌菸查緝力道，全面保障市民健康與市場秩序。

新竹市長高虹安指出，白牌菸不僅危害吸菸者健康，其生產、運輸及販售過程往往涉及地下菸廠產製、走私、逃漏稅及其他有組織犯罪行為，對社會治安及市場秩序也造成不良影響。

高虹安表示，過去查獲案例發現，部分白牌菸含有超標焦油、尼古丁，甚至檢出砷、鎘、鉛等有害重金屬，長期吸食恐對人體健康造成嚴重危害。便宜價格背後，付出的可能是難以挽回的健康代價。

為維護民眾健康、保障合法市場秩序及防堵非法菸品流通，高虹安已指示財政處持續加強轄內高風險場所及相關販售通路稽查作業，並全力配合中央辦理各項查緝專案。

財政處表示，白牌菸多於國外以低成本方式製造，再透過走私或其他非法管道流入國內市場，並以低價策略吸引消費者購買，常見於檳榔攤、雜貨店或其他隱密通路販售。

財政處指出，近來國內更曾查獲地下工廠以劣質菸草組裝產製白牌菸案例，品質及製造環境均令人憂心。為有效遏止白牌菸流竄，將持續針對高風險場所及可疑販售通路加強查核，全面防堵非法菸品流通。

財政處呼籲，民眾切勿因一時貪圖便宜而購買低價菸品。選購合法菸品不僅是保障自身健康，也有助切斷非法地下菸廠生存空間，共同守護民眾健康與消費者權益。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康