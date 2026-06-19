端午連假首日 公路局估淡江大橋等路段午後易壅塞

今天是端午連假首日，交通部公路局表示，截至上午9時，各省道交通車流順暢，建議用路人避開午後易壅塞路段，包括台61線淡江大橋路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段。

端午節連假今天起為期3天，公路局先前預估，這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道、各地觀光風景區及各龍舟比賽會場周圍將出現車潮。

公路局發布新聞稿表示，截至今天上午9時，各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段包括主要城際道路台61線淡江大橋路段、鳳鼻至香山路段南下、竹南至玄寶大橋路段南下，以及中彰大橋改建路段南下。

其他銜接國道路段如台64線國3中和交流道、台65線國3土城交流道、台74線快官及霧峰路段、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段將出現短暫車流。

公路局表示，重要觀光風景區鄰近路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段等也將陸續湧現車潮，建議用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

此外，公路局表示，已請客運業者在端午連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，此次連假也推出國道客運6折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金，兩者優惠疊加後，最高可享42折，若有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。