端午連假首日 國道、省道哪裡車流量最多一次看

為端午節連續假期首日，高公局指出，18日全日交通量為112.5百萬車公里，為平日年平均 (93百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日車多路段包括國1南向五堵至三重、高架汐止端至環北、桃園至中壢轉接道、湖口至新竹，國3木柵至新店、安坑至土城；北向桃園至泰山轉接道、五股至台北，車流於20時陸續紓解，其餘路段大致正常。至於今日0-5時交通量為8.9百萬車公里，為平日年平均(4.0百萬車公里)之2.2倍；預估今日交通量為118百萬車公里。

目前僅國1南向湖口至竹北、國3南向三鶯至龍潭路段車多，其餘國道路段大致正常，截至上午7時，交通量為15.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預判今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖。

公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢 。預估下午易壅塞路段部分 ，包括主要城際道路台61線淡江大橋路段、鳳鼻至香山路段南下、竹南至玄寶大橋路段南下，以及中彰大橋改建路段南下 ；銜接國道路段如台64線國3中和交流道、台65線國3土城交流道、台74線快官及霧峰路段、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段將出現短暫車流 ；重要觀光風景區鄰近路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段等亦將陸續湧現車潮 。

另高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報(即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等)外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息(管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等)，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態。另今日部分地區午後有下雨情形，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，小心駕駛以確保行車安全(如附圖3) 。高公局祝端午節假期行車平安。

另外，公路局已請客運業者於115年端午節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局表示，今天是端午節連續假期放假首日，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨(18)日西部國道客運共計行駛6,918班次，疏運151,305人；東部國道客運路線共計行駛1,685班次，疏運33,579人。