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端午連假首日出遊車潮增 省道下午易壅塞路段看這查

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
端午連假重點路段交通疏導措施。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
端午連假重點路段交通疏導措施。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

今天為端午連假第1天，出遊車潮湧現。公路局表示，截至上午9時，各省道交通車流順暢。建議用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

下午易壅塞路段部分，公路局預估包括主要城際道路台61線淡江大橋路段、鳳鼻至香山路段南下、竹南至玄寶大橋路段南下，以及中彰大橋改建路段南下 。銜接國道路段如台64線國3中和交流道、台65線國3土城交流道、台74線快官及霧峰路段、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段將出現短暫車流。重要觀光風景區鄰近路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段等亦將陸續湧現車潮。

公路局說，已請客運業者於端午節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6918班次，疏運15萬1305人；東部國道客運路線共計行駛1685班次，疏運3萬3579人。

端午連假觀光風景區易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
端午連假觀光風景區易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

端午連假主要城際道路易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
端午連假主要城際道路易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

端午連假銜接國道易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
端午連假銜接國道易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

端午連假優惠措施。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
端午連假優惠措施。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

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