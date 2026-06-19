熱帶性低氣壓生成！恐增強為「米克拉颱風」 最新路徑、對台影響曝光

在關島附近海面的熱帶擾動，已於今天上午8時增強為熱帶性低氣壓，有進一步發展為今年第7號颱風米克拉的趨勢，關注其後續發展和路徑潛勢預報。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周三到下周五天氣變數較大，要看未來生成的第7號颱風米克拉路徑接近台灣的程度而定。目前預報仍顯示會先往西北西朝向台灣東南方海域接近，下周二來到台灣東南方海域後，由於太平洋高壓東退，因此方向上將逐漸開始北轉，並且在下周三到下周五之間經過台灣以東海面後繼續往日本方向前進。

吳聖宇表示，由於各預報模式之間對於颱風開始北轉的位置，以及經過台灣以東這一段路徑的預測仍然較為分歧，可能要等到明後天熱帶性低氣壓或是颱風，結構進一步穩定後才會更為明確，對台灣的影響程度也有較大的變數存在。

米克拉颱風生成後是否侵台？吳聖宇表示，雖然目前大部分預報仍然不認為這個未來的米克拉颱風會直接侵襲台灣，但是如果開始北轉的轉向點較為接近台灣海域，颱風在北上的過程中其外圍環流對台灣天氣的影響就會比較大一些，注意後續最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。