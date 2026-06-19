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端午吃粽子怕負擔？樂生醫院分享果凍粽 連吃5顆也不怕

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部樂生醫院分享用天然水果和洋菜粉做成果凍粽，一百公克熱量僅20大卡到30大卡，身體負擔相對輕。圖／樂生醫院提供
衛福部樂生醫院分享用天然水果和洋菜粉做成果凍粽，一百公克熱量僅20大卡到30大卡，身體負擔相對輕。圖／樂生醫院提供

端午節飄粽香，但傳統肉粽熱量動輒500大卡，讓糖尿病友及減重族群望而卻步。衛福部樂生醫院特別分享「低GI果凍粽」做法，即使連吃5顆，熱量也不到傳統肉粽的三分之一。

樂生醫院營養師蔡雅禎指出，「低GI果凍粽」以天然洋菜條與零熱量代糖為基底，搭配芒果、哈密瓜、西瓜等當季水果增添風味，利用塑膠袋邊角做模具，放置冰箱冷藏塑形，一顆重量100克的果凍粽熱量僅25大卡至30大卡，就算連吃5顆，對需要減糖的糖尿病友而言，負擔也不會太大。如果選擇市售產品，應優先選擇新鮮水果內餡，避開高糖果醬或人工色素。

蔡雅禎也提醒，粽子應視為主食澱粉，而非甜點。若午餐吃了一顆肉粽，晚餐應減少白飯分量。吃粽子時，最好不淋甜辣醬或撒糖粉，每餐務必搭配一碗川燙蔬菜（如青花菜、秋葵），利用膳食纖維延緩血糖吸收。而心血管與高血壓患者應選雜糧粽及低脂瘦肉，少吃鹹蛋黃並與家人分食；若吃鹼粽或冰粽，以一顆為限，掌握以上原則就能減輕身體負擔。

粽子

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