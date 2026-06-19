快訊

終於表態！伊朗最高領袖批准協議 專家看玄機：可隨時甩鍋

學術潛規則／博班近親研究太震撼 前CEO退學揭黑幕

2026年端午節十大習俗一次看！五毒日這些人要「躲午」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中連鎖火鍋店旗下旅行社遭勒令停業 員工欠薪「履約保證」無法救

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台中大雅「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款數十億跑到中國。本報資料照片
台中大雅「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款數十億跑到中國。本報資料照片

台中知名連鎖火鍋店「丹水滾鍋物」傳出惡性倒閉，負責人夫妻因投資失利，前往中國大陸避風頭，受害者近500人、損失金額上看50億元。旗下的丹趣淘國際旅行社近日被交通部觀光署勒令停業。觀光署表示，截至6月18日未接獲旅客投訴相關消費爭議。

「丹水滾」集團規模龐大，除了火鍋店，旗下生意還包含旅行社、徵信社及藝術公司，事業版圖橫跨各界。其中，夫妻倆平日積極參加獅子會公益活動，藉此幫自家旅行社拉攏生意，招募政商警界團體共同出遊。不料，兩人私下卻藉由人脈快速吸金，更說服員工將薪水轉投資，老闆跑路後，員工欠薪至今拿不到。

觀光署近日公告，丹趣淘國際旅行社因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54條第2項及行政罰法第18條規定，勒令該公司停止經營旅行業業務3個月。截至6月18日並未接獲旅客投訴丹趣淘國際旅行社相關消費爭議。

針對員工遭欠薪一事，觀光署表示，依據旅行業管理規則第66條第4項：「履約保證保險之投保範圍，為旅行業因財務困難，未能繼續經營，而無力支付辦理旅遊所需一部或全部費用，致其安排之旅遊活動一部或全部無法完成時，在保險金額範圍內，所應給付旅客之費用」，履約保險僅會理賠旅客的相關旅遊費用，不會用於補發員工薪資。

台中 火鍋 旅行社

延伸閱讀

端午節龍舟賽帶旺台南住宿熱 市府出手稽查房價防哄抬

機票都不夠…他參考小紅書「上海10日遊」 預算曝光網傻眼：只有詐騙會接

年終獎金還沒發也能列費用？公司誤踩地雷補稅240萬元

觀光署：菲律賓旅客首季21萬人次來台 穩居東南亞之冠

相關新聞

台中連鎖火鍋店旗下旅行社遭勒令停業 員工欠薪「履約保證」無法救

台中知名連鎖火鍋店「丹水滾鍋物」傳出惡性倒閉，負責人夫妻因投資失利，前往中國大陸避風頭，受害者近500人、損失金額上看50億元。旗下的丹趣淘國際旅行社近日被交通部觀光署勒令停業。觀光署表示，截至6月18日未接獲旅客投訴相關消費爭議。

傳承三代阿岸米糕店面出售引熱議 店家聲明：出售店面非起家厝

嘉義市知名美食小吃阿岸米糕飄香三代50年，傳承古早味受饕客喜愛。近日網路媒體報導，阿岸米糕位於民族路的「起家厝」店面開價3300萬元出售，引發顧客與民眾關注，外界好奇這處黃金店面未來將由誰接手。不過，位在文化路的阿岸米糕元創店，日前透過臉書粉絲專頁，發表聲明澄清，媒體所指民族路店面並非「起家厝」，而是第二代經營者兄弟共同打拚後購入店面。店面經家族討論出售，早在1年多前就公開銷售，並非近期委託房仲出售，與媒體報導有出入。

端午節「吃午時菜」習俗 專家曝3種蔬菜寓意

今天端午節，除了吃粽子，你知道還有「吃午時菜」的習俗嗎？農業部表示，現在正是茄子、瓠瓜和長豇豆的產季，鮮甜又好吃，剛好搭配粽子一起上桌。

端午節飆高溫明起更酷熱 下周天氣恐受米克拉颱風影響 觀察是否侵台

端午連假天氣穩定、高溫炎熱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天開始3天端午節連續假期，太平洋高壓勢力更為增強，台灣進入高壓外圍的範圍內，大氣狀態趨於穩定，夾帶較多水氣的西南季風也轉向大陸華南地區，因此在端午連續假期期間台灣的天氣較為穩定，溫度則將有明顯偏高的機會。

跨越近半世紀師生情緣 失智症名醫曹汶龍住院愛徒名醫暖心探視

醫病關懷令人動容，醫師生情誼更是歲月淬鍊最珍貴情感。嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任、78歲神經科權威曹汶龍，近日因坐骨神經痛住院，眾多學生、好友及其治療患者探視，曹汶龍愛徒、嘉市神經內科名醫宋思權，跨越半世紀師生情緣，溫暖上演。

端午連假首日…國1彰化路段2小時連7撞 車流紫爆塞到南屯逾10公里

今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車，甚至造成紫爆，塞車逾10公里，讓駕駛人哀號不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。