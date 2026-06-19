台中連鎖火鍋店旗下旅行社遭勒令停業 員工欠薪「履約保證」無法救

台中知名連鎖火鍋店「丹水滾鍋物」傳出惡性倒閉，負責人夫妻因投資失利，前往中國大陸避風頭，受害者近500人、損失金額上看50億元。旗下的丹趣淘國際旅行社近日被交通部觀光署勒令停業。觀光署表示，截至6月18日未接獲旅客投訴相關消費爭議。

「丹水滾」集團規模龐大，除了火鍋店，旗下生意還包含旅行社、徵信社及藝術公司，事業版圖橫跨各界。其中，夫妻倆平日積極參加獅子會公益活動，藉此幫自家旅行社拉攏生意，招募政商警界團體共同出遊。不料，兩人私下卻藉由人脈快速吸金，更說服員工將薪水轉投資，老闆跑路後，員工欠薪至今拿不到。

觀光署近日公告，丹趣淘國際旅行社因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54條第2項及行政罰法第18條規定，勒令該公司停止經營旅行業業務3個月。截至6月18日並未接獲旅客投訴丹趣淘國際旅行社相關消費爭議。

針對員工遭欠薪一事，觀光署表示，依據旅行業管理規則第66條第4項：「履約保證保險之投保範圍，為旅行業因財務困難，未能繼續經營，而無力支付辦理旅遊所需一部或全部費用，致其安排之旅遊活動一部或全部無法完成時，在保險金額範圍內，所應給付旅客之費用」，履約保險僅會理賠旅客的相關旅遊費用，不會用於補發員工薪資。