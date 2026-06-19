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傳承三代阿岸米糕店面出售引熱議 店家聲明：出售店面非起家厝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位在文化路的阿岸米糕元創店。圖／取自阿岸米糕元創店臉書
位在文化路的阿岸米糕元創店。圖／取自阿岸米糕元創店臉書

嘉義市知名美食小吃阿岸米糕飄香三代50年，傳承古早味受饕客喜愛。近日網路媒體報導，阿岸米糕位於民族路的「起家厝」店面開價3300萬元出售，引發顧客與民眾關注，外界好奇這處黃金店面未來將由誰接手。不過，位在文化路的阿岸米糕元創店，日前透過臉書粉絲專頁，發表聲明澄清，媒體所指民族路店面並非「起家厝」，而是第二代經營者兄弟共同打拚後購入店面。店面經家族討論出售，早在1年多前就公開銷售，並非近期委託房仲出售，與媒體報導有出入。

阿岸米糕元創店表示，相關報導刊出後，造成民眾誤解，以為店家刻意透過媒體曝光出售消息吸引流量，因此特別發表聲明，希望釐清事實，避免不實訊息持續流傳。聲明指出，阿岸米糕從第一代創辦人推攤車擺攤起家，到第二代升級店面，再由第三代分支創新經營，將在地美食延續下去。對未經證實造成誤解訊息，不予認同，呼籲外界勿散播，以免造成不必要影響。阿岸米糕感謝消費者50年支持，將持續提供優質產品與服務。

嘉義人消夜場，米糕淋肉燥加顆滷蛋，美味升級，媒體報導阿岸米糕飄香三代傳承50年，近年兩兄弟分家各自開店面，位在民族路起家厝卻驚傳要賣，由於地段很好，位在文化路，委託人開價3300萬，起家厝黃金店面為 何要賣，以及會誰出價買下，令人好奇。出售的阿岸米糕店面位於文化路夜市商圈民族路，地理位置優越。房仲業者分析，該區屬市精華商圈，周邊聚集影城、特色小吃及觀光人潮，以開價3300萬元來看，具市場競爭力，應該容易售出。

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