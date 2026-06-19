9成人都曬錯！內褲不是掛著就好 譚敦慈曝正確晾法

不少女性習慣在洗澡後順手清洗內褲，再直接掛在浴室晾乾，不過這樣的做法恐怕暗藏衛生風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，浴室環境潮濕、通風有限，貼身衣物若未完全乾燥，容易累積濕氣與孳生黴菌。她也點出，不只曬錯地方，大慨有9成的人就連晾法也錯了。

譚敦慈近日在健康節目「小宇宙大爆發」中分享，內褲屬於貼身衣物，清潔方式與晾曬習慣都會影響衛生品質，許多人認為手洗較乾淨，但實際上，若搭配洗衣袋並控制裝量，使用洗衣機清洗反而更能達到均勻洗淨效果。建議每個洗衣袋裝量不超過五成，避免衣物堆疊影響清潔力。

她表示，若內褲材質允許，也可先以漂白水與清水約1比9比例稀釋後浸泡約10分鐘；若沾染到經血，可搭配少量雙氧水局部處理，再進行正常洗滌。

洗好的內褲可不是隨便掛的。譚敦慈表示，許多人洗完內褲後，習慣直接用衣架撐開，或夾住褲頭位置吊掛晾乾，但這其實並不是理想方式。她建議，正確做法應改為「褲襠朝上」晾曬，無論使用衣架或夾子固定都可以，利用水分自然往下流動的原理，可讓較厚布料更快乾燥，也較不容易產生悶濕與異味。

除了晾掛方向，環境也相當重要。尤其近期進入潮濕季節，即使戶外曝曬一整天，也不代表完全乾透。她建議可搭配除濕機使用，收衣前再以電熨斗短暫加熱褲襠位置，加強除濕效果。

此外，她也提醒，內褲屬於貼身消耗品，除了注意清潔與晾曬方式，一般約每3個月可汰換一次；若運動量大、容易流汗者，則可依使用情況提前更換。