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端午連假高溫飆破36度！「米克拉」有機會周日生成 下周恐逼近台灣東部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天端午節，各地上午為晴到多雲，各地高溫可達34至36度，其中在中南部近山區、大台北以及花東局部地區有36度以上極端高溫出現的機會，外出活動要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。本報資料照片
今天端午節，各地上午為晴到多雲，各地高溫可達34至36度，其中在中南部近山區、大台北以及花東局部地區有36度以上極端高溫出現的機會，外出活動要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。本報資料照片

端午連假天氣穩定、高溫炎熱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天開始3天端午節連續假期，太平洋高壓勢力更為增強，台灣進入高壓外圍的範圍內，大氣狀態趨於穩定，夾帶較多水氣的西南季風也轉向大陸華南地區，因此在端午連續假期期間台灣的天氣較為穩定，溫度則將有明顯偏高的機會。

今天端午節，吳聖宇說，各地上午為晴到多雲，午後在中北部、東北部、東部山區仍有熱對流發展擴散帶來局部短暫陣雨或雷雨。不過，熱對流的發展已經沒有像前兩天這麼劇烈，雨勢明顯減小，可能在山區對流發展的地方還有些局部性的較大雨勢，但是出現大雷雨的機會降低許多。平地以大台北、宜蘭到花蓮一帶的平地比較有機會受到影響，午後外出仍要攜帶雨具。

溫度方面偏高且炎熱，他說，各地高溫可達34至36度，其中在中南部近山區、大台北以及花東局部地區有36度以上極端高溫出現的機會，外出活動要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

明天、周日的天氣更穩定，吳聖宇表示，山區的午後熱對流發展將更為縮減，平地則大致都是晴朗或午後雲量增多的型態。溫度持續偏高，各地持續有34至36度高溫，中南部近山區、大台北以及花東局部地區仍有36度以上極端高溫出現機會。穩定炎熱的天氣，下周一、下周二仍持續，下周三到下周五天氣變數較大，要看未來生成的第7號颱風米克拉路徑接近台灣的程度而定。

關於颱風消息，吳聖宇說，目前在關島附近海面的熱帶擾動持續發展，衛星雲圖顯示其外觀慢慢有螺旋狀的型態出現，結構正在逐漸好轉，有可能在明天發展為熱帶性低氣壓，周日到下周一有機會進一步增強為今年第7號颱風米克拉。

至於未來路徑，他說，目前預報仍顯示會先往西北西朝向台灣東南方海域接近，下周二來到台灣東南方海域後，由於太平洋高壓東退，因此方向上將逐漸開始北轉，並且在下周三到下周五之間經過台灣以東海面後繼續往日本方向前進。

吳聖宇表示，由於各預報模式之間對於颱風開始北轉的位置，以及經過台灣以東這一段路徑的預測仍然較為分歧，可能要等到明後天熱帶性低氣壓或是颱風，結構進一步穩定後才會更為明確，對台灣的影響程度也有較大的變數存在。

米克拉颱風生成後是否侵台？他表示，雖然目前大部分預報仍然不認為這個未來的米克拉颱風會直接侵襲台灣，但是如果開始北轉的轉向點較為接近台灣海域，颱風在北上的過程中其外圍環流對台灣天氣的影響就會比較大一些，注意後續最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

端午節 高溫 風險

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