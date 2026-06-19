跨越近半世紀師生情緣 失智症名醫曹汶龍住院愛徒名醫暖心探視

醫病關懷令人動容，醫師生情誼更是歲月淬鍊最珍貴情感。嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任、78歲神經科權威曹汶龍，近日因坐骨神經痛住院，眾多學生、好友及其治療患者探視，曹汶龍愛徒、嘉市神經內科名醫宋思權，跨越半世紀師生情緣，溫暖上演。

曹汶龍因右側薦骨第一節神經受壓迫，導致劇烈疼痛，甚至必須依靠止痛藥物才能勉強入睡，入住大林慈濟接受神經阻斷及類固醇注射治療。住院期間，昔日學生、同事、好友及病患紛紛探視，帶來關懷與祝福，還有人特地送可愛玩偶，陪伴他減輕病痛，讓他深受感動。

日前他任教國防醫學院得意門生、宋思權醫師，前來探病，不僅分享自己面對重大傷病心路歷程，更帶來服用後感覺舒適藥方供老師參考，希望能為老師減輕不適。曹汶龍回憶，1981年英國完成神經科學研究返國，進入國防醫學院任教，當時宋思權是他學生，成績優異，畢業選擇神經科領域，在他指導下完成專科醫師訓練，取得神經科專科資格，前往嘉義執業，成為嘉義第一位神經科專科醫師，數十年深耕臨床醫療，照顧無數病患。

談起學生成就，曹汶龍滿是欣慰。他說，宋思權一生勤奮謙遜，是虔誠基督徒，多年前騎重機車意外，造成頸椎嚴重損傷，歷經多次重大手術，行動受影響，憑堅定信仰、醫療科技及毅力，重新站起來面對人生，投入脊髓損傷病友關懷服務及公益活動，以自身經歷鼓勵病友走出低潮。

曹汶龍臉書分享師生情緣故事，感性寫下，「從台北到嘉義，從師生到同行，再到彼此扶持朋友，這份情誼走過4、50年依舊溫暖如初，「人生難得，師生有緣」。對老師感性分享，宋思權回應，「感謝老師充滿溫度文字。在神經科學道路上，老師始終是引路人；在人生考驗中，信仰是最大的力量。如今能以學生身分陪伴老師、彼此關懷，是人生難得的福分。祝福老師早日康復、福壽安康。」一段跨越近半世紀師生情誼，在病房寫下動人篇章，見證醫者師生相知相惜珍貴情感。