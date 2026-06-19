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端午連假首日…國1彰化路段2小時連7撞 車流紫爆塞到南屯逾10公里

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車。圖／取自國道即時資訊
今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車。圖／取自國道即時資訊

今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車，甚至造成紫爆，塞車逾10公里，讓駕駛人哀號不已。

國道警察第三大隊指出，國1今天一大早從彰化交流道到台中南屯交流道的南下路段大塞車，主要還是車禍造成，多因駕駛人未保持行車距離，所發生的碰撞事故，經警方統計，從上午6點半到8點左右，就發生7件車禍，幸好無人傷亡。

警方指出，車禍發生後，雖然警方到場即迅速排除 ，但造成後方大塞車，國1南下從彰化交流道到彰化系統交流道間，呈現紅色警示，車速只有30公里，王田交流道到南屯交流道間則是紫爆，最低車速只有12公里，幾乎停滯不動，估計到中午才會逐漸疏解。

在國3方面，從快官交流道到霧峰系統交流道南下路段也呈現紅色警示，車速也在40公里以下，隨著接近中午，預估車流也會再逐漸增加。

警方表示，由於國1及國3路段，平時車流量就大，又逢端午連假，返鄉團聚或出遊民眾多，造成車流湧現，呼籲駕駛人保持行車距離，並留意路況資訊，必要時請改走平面道路。

警方指出，國道只要發生車禍事故，就會造成塞車，建議駕駛人如果發生小碰撞事故，就應盡速排除、脫離現場，以免釀成更大事故，造成後方大回堵。

今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車。圖／取自國道即時資訊
今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車。圖／取自國道即時資訊

今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車。圖／取自國道即時資訊
今天是端午節3天連假首日，國道1號南下彰化路段一大早就碰撞事故不斷，據國道警方統計，從上午6點半到8點左右，就接連發生7件車禍，幸好無人傷亡，但造成南下路段大塞車。圖／取自國道即時資訊

車禍 塞車 彰化

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