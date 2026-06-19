鮑魚帝王粽1顆300元搶翻 嘉義「肉粽女王」端午訂單爆滿

今天端午節，應景肉粽買氣強強滾，嘉義市多家知名肉粽店訂單湧入，位於東市場33年歷史巧巧小肉粽店，生意火熱。被譽為「肉粽女王」負責人郭貴葉，從街頭小吃攤一路打拚，打造粽子品牌，推出創新口味搶攻市場，今年迎來滿滿訂單，最受矚目「鮑魚帝王粽」即使一顆售價高達300元，依舊受消費者青睞。

郭貴葉表示，股市熱滾滾，端節買氣比往年旺，1個多月開始備料、採購食材趕工製作，許多老顧客及企業團購訂單湧入，她和員工進入備戰狀態，粽葉、干貝等原物料價格上漲，她吸收成本，不隨物價調漲售價，以真材實料回饋消費者。

1993年在東市場文昌街擺攤賣小吃起家，郭貴葉推出一口大小小肉粽，意外受到民眾喜愛，投入粽子研發，轉型粽子專賣店，除東市場總店，也在大雅路設會館，透過網路電商及便利商店通路銷售，讓在地粽子美味走向全台。為迎合現代人追求精緻飲食需求，郭貴葉多年研發創新，目前店內粽子口味10種，價格從平價小肉粽每顆20元，到高檔鮑魚帝王粽300元不等，滿足不同族群需求。

鮑魚帝王粽，選用鮑魚、頂級干貝、栗子、豬肉、香菇、鹹蛋黃、蝦仁及蔥酥等豐富食材製作，被稱為「LV級肉粽」。客製化禮盒每盒4顆、售價1200元，成為端節送禮熱門選擇。曾獲南部粽評比第一名的郭貴葉說，現代消費者重視的不只吃飽，更講究營養、衛生與食材品質，「肉粽不怕貴，就怕不夠真材實料。」因此她堅持選用優質食材，讓消費者吃出傳統與創新的雙重美味。

最讓她頭痛是缺工。她說，包粽子仰賴手工，許多程序無法機械化，人力需求大，每逢端午旺季面臨招工困難。為如期完成訂單，她親自下場備料、包粽，與員工投入生產線。從會計專業跨足餐飲創業，郭貴葉赴嘉大EMBA學分班進修，學習品牌經營與網路行銷。她說，端午節不只是傳統節慶，更是傳承飲食文化的重要時刻，希望透過不斷創新，讓嘉義肉粽持續飄香，將在地好味道分享更多人。

今天端午節，應景肉粽買氣強強滾，嘉義市東市場33年歷史巧巧小肉粽店，生意火熱。被譽為「肉粽女王」負責人郭貴葉，從街頭小吃攤一路打拚，打造粽子品牌，推出創新口味搶攻市場，今年迎來滿滿訂單。圖／巧巧小肉粽店提供

「鮑魚帝王粽」即使一顆售價高達300元，依舊受消費者青睞。圖／巧巧小肉粽店提供

今天端午節，應景肉粽買氣強強滾，嘉義市東市場33年歷史巧巧小肉粽店，生意火熱。被譽為「肉粽女王」負責人郭貴葉，從街頭小吃攤一路打拚，打造粽子品牌，推出創新口味搶攻市場，今年迎來滿滿訂單。圖／巧巧小肉粽店提供