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1張圖看端午連假天氣重點 粉專：梅雨季結束 本月底進入颱風活躍期

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
隨著太平洋高氣壓逐漸西伸增強，台灣天氣回歸夏季型態。本報資料照片
隨著太平洋高氣壓逐漸西伸增強，台灣天氣回歸夏季型態。本報資料照片

端午連假今天開始，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著太平洋高氣壓逐漸西伸增強，台灣天氣回歸夏季型態。今年梅雨季大致宣告結束，若大氣環流沒有特殊變化，接下來將由午後雷陣雨與颱風季接棒。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原先部分模式預估下周中後期，鋒面可能南壓至北部海面，但隨著熱帶系統發展及環流調整，近期預報已逐漸傾向鋒面維持在北方。󠀠

近期天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至下周三，太平洋高氣壓逐漸籠罩台灣上空，各地高溫悶熱，北部、東部以午後局部雷陣雨為主，中部、南部則需留意清晨局部零星陣雨，以及午後山區及近山區平地零星雷陣雨。󠀠

至於颱風發展趨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，關島附近的熱帶擾動92Ｗ持續發展中，本周末有機會增強為熱帶低壓，預計下周接近琉球南方海域後逐漸北轉。不過，目前各模式對於路徑、轉向時間及強度仍有明顯分歧，是否更靠近台灣，仍需持續觀察。此外，西北太平洋於6月底有機會進入一波颱風活躍期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

端午連假天氣重點。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
端午連假天氣重點。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

梅雨 颱風

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