在冷凍庫躺一年的肉粽還能吃嗎？醫曝潛藏風險 這類人恐急性腎損傷

每到端午節，許多人在家裡冰箱冷凍庫發現躺了一年的肉粽，腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，冷凍過久、反覆退冰的肉粽不僅因脂肪氧化影響口感，更潛藏細菌滋生與耐熱毒素的風險，慢性腎臟病患者更要注意，若引發腸胃炎，極易因脫水導致急性腎損傷，讓腎功能惡化。

洪永祥說，這些在冷凍庫裡的粽子，原本打算冰個幾天慢慢吃，結果一轉眼過了半年、一年，甚至到了下一個端午節，被網友戲稱為「冷凍殭屍粽」。許多人好奇，這些在冷凍櫃躺了一年的肉粽到底還能不能吃？尤其慢性腎臟病患者，吃了會不會有危險？

根據美國食品藥物管理局（FDA）及美國農業部（USDA）的食品安全資料，只要食物持續保存在攝氏零下18度以下的冷凍環境，細菌幾乎無法繁殖。洪永祥說，從食品安全角度來看，冷凍肉粽不一定會因為放太久而立刻腐敗或導致食物中毒，但這並不代表可以無限期保存。

洪永祥說，事實上，冷凍時間過長會讓肉粽品質逐漸下降，米粒中的水分形成冰晶後，破壞組織結構，造成口感乾硬；肉類中的油脂則可能氧化產生油耗味，甚至出現俗稱的「冷凍燒傷（Freezer Burn）」，讓食物失去原有風味。一般建議冷凍肉粽最好在1至3個月內食用完畢，超過6個月品質就會明顯下降。

另外，真正的風險通常來自反覆退冰再冷凍。洪永祥說，端午節拿出來退冰，沒吃完又冰回，下次再拿出來，如此反覆數次後，細菌可能在解凍期間大量繁殖。尤其糯米類食品容易受到金黃色葡萄球菌跟蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）汙染。這些細菌有些會產生耐熱毒素，即使重新蒸熟也未必完全消除。

對腎臟病患者而言，更需要提高警覺。洪永祥說，慢性腎臟病患者常伴隨免疫功能下降，一旦食用保存不當的食品而引發腸胃炎、腹瀉或嘔吐，很容易造成脫水。根據《Kidney International》與腎臟醫學研究指出，脫水可能導致腎臟灌流不足，增加急性腎損傷風險，甚至讓原本穩定的腎功能快速惡化。

肉粽本身也是隱藏版的高負擔食物，洪永祥說，傳統肉粽常含有五花肉、鹹蛋黃、蝦米、花生等配料，鈉、磷及熱量含量都偏高。腎友肉粽一天建議吃半顆伴隨降磷劑一起吃。

如果肉粽冷凍超過一年，或出現包裝破損、異味、油耗味、變色、結滿厚冰霜等情況，即使看起來沒有壞掉，也不建議繼續食用。畢竟省下一顆肉粽的錢，卻可能換來一次腸胃炎甚至住院，實在得不償失。洪永祥請大家記住一句話：「冷凍可以延長保存，不是讓食物長生不老。」尤其是腎友，更不要拿自己的腎功能冒險。