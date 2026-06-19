端午連假一天比一天熱 吳德榮：最高溫估超過38度 颱風最快明天生成

今天是端午節，為期3天的連續假期開始，天氣好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。北部22至36度、中部22至36度、南部22至37度、東部21至37度。

是否還會有典型梅雨滯留鋒面影響？吳德榮說，下周四至28日，鋒面在華中至北部海面一帶南北徘徊，熱帶系統通過琉球附近北轉，台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定。變化程度因各國模式模擬差異很大，顯示仍有變數，需再觀察。

關於颱風消息，他說，明天、周日前後， 菲律賓東方有熱帶擾動發展，有成颱的機率。根據最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑，預期將在台灣東方、經琉球附近海面，向東北大迴轉。但因各國模式仍將持續調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。