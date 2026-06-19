快訊

不斷更新／端午連假首日南向車流湧現 避開國道10地雷路段

世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假一天比一天熱 吳德榮：最高溫估超過38度 颱風最快明天生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天是端午節，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上。本報資料照片
今天是端午節，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上。本報資料照片

今天是端午節，為期3天的連續假期開始，天氣好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。北部22至36度、中部22至36度、南部22至37度、東部21至37度。

是否還會有典型梅雨滯留鋒面影響？吳德榮說，下周四至28日，鋒面在華中至北部海面一帶南北徘徊，熱帶系統通過琉球附近北轉，台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定。變化程度因各國模式模擬差異很大，顯示仍有變數，需再觀察。

關於颱風消息，他說，明天、周日前後， 菲律賓東方有熱帶擾動發展，有成颱的機率。根據最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑，預期將在台灣東方、經琉球附近海面，向東北大迴轉。但因各國模式仍將持續調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 高溫 颱風

延伸閱讀

今午後雷雨開炸 端午連假熱飆逾38度高溫 吳德榮曝熱帶擾動侵台機率

今飆高溫午後雷陣雨…明起端午連假熱爆 米克拉颱風周末生成侵台機率曝

明起3天端午節連假 颱風有機會生成多處留意紫爆高溫

大台北午後大雷雨開炸…端午連假豔陽 周六恐飆36度高溫

相關新聞

在冷凍庫躺一年的肉粽還能吃嗎？醫曝潛藏風險 這類人恐急性腎損傷

每到端午節，許多人在家裡冰箱冷凍庫發現躺了一年的肉粽，腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，冷凍過久、反覆退冰的肉粽不僅因脂肪氧化影響口感，更潛藏細菌滋生與耐熱毒素的風險，慢性腎臟病患者更要注意，若引發腸胃炎，極易因脫水導致急性腎損傷，讓腎功能惡化。

端午連假一天比一天熱 吳德榮：最高溫估超過38度 颱風最快明天生成

今天是端午節，為期3天的連續假期開始，天氣好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。北部22至36度、中部22至36度、南部22至37度、東部21至37度。

不斷更新／端午連假首日南向車流湧現 避開國道10地雷路段

（5:00更新）

端午連假酷熱如盛夏 全台飆37度極端高溫 大台北午後雷陣雨

今天開始端午節連續假期，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，受太平洋高壓逐漸西伸影響，台灣天氣逐漸穩定，環境水氣減少，氣溫轉趨炎熱，白天彷若盛夏，長時曝曬皮膚會有灼痛感。各地大多為多雲到晴；午後，大台北、東北部地區及其它山區仍有局部短暫雷陣雨的機會。

公司法論壇 賴英照解讀美關稅判決

慶祝「台灣公司法」公布屆滿百年，政大法學院與相關基金會聯合舉辦為期四年的「公司法百年論壇」系列學術活動，去年起每年舉行論壇。昨天的研討會「公司法百年論壇系列（二）」主題為「資本與股東權」，司法院前院長賴英照發表新書「財經法專論」，並在論壇以「關稅判決與法律解釋」為主題進行專題演講。

怪手卡軌道延誤列車 台鐵應變挨批

台鐵公司昨凌晨進行夜間養護施工，不料修剪樹枝的怪手進入軌道時卻不慎翻覆，由於事發地點剛好位於橋上，難以吊掛，台鐵緊急改採東正線單線雙向通車，南來北往列車多有延誤，共有六十四班次遭影響。由於台鐵修復時間一延再延，也讓立委痛批，公告不及時、評估太樂觀，恐讓旅客無所適從。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。