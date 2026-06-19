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不斷更新／端午連假首日南向車流湧現 避開國道10地雷路段

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不斷更新／端午連假首日南向車流湧現 避開國道10地雷路段

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天是端午節連續假期首日，高公局預估今天國道交通量為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。本報資料照片
今天是端午節連續假期首日，高公局預估今天國道交通量為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。本報資料照片

（5:00更新）

今天是端午節連續假期首日，目前國道北中南區各區路段車流順暢。高公局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

今天國道相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 端午節 高公局

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