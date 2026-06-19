不斷更新／端午連假首日南向車流湧現 避開國道10地雷路段

今天是端午節，為期3天的連續假期開始，天氣好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。北部22至36度、中部22至36度、南部22至37度、東部21至37度。

2026-06-19 05:31