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小心恐怖情人 家暴統計 分手階段最危險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

衛福部昨公布台灣親密關係暴力防治現況，最新統計顯示，近年家庭暴力通報案件持續攀升，親密關係暴力已占整體案件約五成，成為家暴案件最大宗，專家警告，分手、離婚等感情變化期是暴力風險最高的時刻。

衛福部統計，隨著民眾防暴意識提升，家庭暴力通報案件數從一一一年十四萬九一九八件，增加至一一四年十九萬六七六件，三年間增加逾四萬件。其中，親密關係暴力案件占整體通報案件約五成，被害人仍以女性為主，約占七成，但男性受害比率也緩步上升，雙方互為加害與被害人的通報案件更逐年增加，至一一四年已達三成。

經統計分析，親密關係暴力最常見導火線為個性不合或生活習慣衝突，占六成最高。其次為分手、離婚或感情問題，占百分之卅七；財務糾紛占廿一。若聚焦重大親密暴力案件，更有高達五成與分手、離婚、懷疑第三者介入等感情因素有關。

衛福部保護司長郭彩榕說，國外研究發現，近半數重大親密關係暴力事件發生在分手期間或分手後不久。一方若無法接受現實，容易因憤怒、嫉妒或失落情緒失控，進而演變成跟蹤、騷擾甚至暴力攻擊。

彰化基督教醫院精神科醫師陳力源說，實務上常見恐怖情人七大特徵，包括控制欲強、占有欲過度、經常貶低羞辱伴侶、情緒勒索、跟蹤騷擾、暴力威脅及情緒或心理狀態失衡。恐怖情人多會透過漸進式掌控來削弱警覺心，許多受害者在交往初期，誤把頻繁查勤當成愛的表現，但若對方要求限制交友圈，甚至自傷威脅，已超越正常關心範圍。

分手 家暴 衛福部

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