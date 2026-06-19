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波特羅特展開跑 看膨脹美學

聯合報／ 本報訊
波特羅特展「圓潤的魔法 波特羅特展」19日在中正紀念堂盛大開展。記者蘇健忠／攝影
波特羅特展「圓潤的魔法 波特羅特展」19日在中正紀念堂盛大開展。記者蘇健忠／攝影

來自拉丁美洲的藝術大師費爾南多・波特羅（Fernando Botero），以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，更被譽為廿世紀最具代表性的當代藝術家之一。他曾說過「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」在他的作品中，無論人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的體積比例，形塑出令人過目難忘的「圓滾滾」風格。

波特羅大型特展「圓潤的魔法 波特羅特展」今天將在中正紀念堂盛大開展。展覽共展出一一八件波特羅作品，涵蓋油畫、素描、水彩與雕塑等多種藝術樣貌，還包含從未公開過的珍貴作品。

波特羅基金會代表Lina Botero昨也親自飛來參加展覽開幕記者會，她不僅是展覽策展人，更是藝術家波特羅的女兒。Lina表示，這次的展覽作品，是波特羅七十餘年藝術生涯中最具代表性的創作，對於波特羅來說，他的風格就是創造了一個以「體積」為主的宇宙，在這個宇宙中，他的美感及感官都是用「體積」呈現在作品中。

中正紀念堂 藝術家 藝術

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