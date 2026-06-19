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怪手卡軌道延誤列車 台鐵應變挨批

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
台鐵苗栗至竹南間西正線18日因怪手翻覆，緊急改採東正線單線雙向通車，共有64班次列車受影響。圖／台鐵公司提供
台鐵苗栗至竹南間西正線18日因怪手翻覆，緊急改採東正線單線雙向通車，共有64班次列車受影響。圖／台鐵公司提供

台鐵公司昨凌晨進行夜間養護施工，不料修剪樹枝的怪手進入軌道時卻不慎翻覆，由於事發地點剛好位於橋上，難以吊掛，台鐵緊急改採東正線單線雙向通車，南來北往列車多有延誤，共有六十四班次遭影響。由於台鐵修復時間一延再延，也讓立委痛批，公告不及時、評估太樂觀，恐讓旅客無所適從。

台鐵昨凌晨四時廿三分接獲通報，一輛工程怪手翻覆於苗栗至竹南間西正線上，占據單向軌道。交通部政次伍勝園表示，這輛怪手由外包商駕駛，是為了修剪軌道邊樹木，受限於橋梁空間，便以怪手改裝剪頭、加裝膠輪進入軌道區作業，不料竟因機具手臂伸得太過去，致重心不穩而翻覆。

由於怪手幾乎是右傾九十度卡在軌道與橋面間，難以自行脫困，台鐵緊急於凌晨六時緊急成立一級應變中心，並改採單線雙向通車。

但立委洪孟楷質疑，台鐵直到上午將近九時才透過台鐵Ａｐｐ推播通知，且評估恢復正常通行的時間一延再延，顯示台鐵過於樂觀，導致旅客無所適從。

立委李昆澤說，二○二一年太魯閣號在清水隧道前撞上侵入工程車，釀成重大傷亡、二○二二年東南水泥塔倒塌癱瘓雙鐵，如今台鐵臨軌工程安全再度亮起紅燈，要求交通部工程安全不能打折扣。

伍勝園回應，因為事發地點周邊沒有道路，吊除不易導致，未來在資訊發布上要更加強。而整起阻斷事故，經過十多小時搶修，於下午二時四十分恢復正常通行，共六十四班次受影響、每列次誤點時間約十分至十五分鐘。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，工程車於軌道淨空區範圍施工，一定要特別留意現場狀況，並遵守相應ＳＯＰ。台鐵與包商間的溝通與協調，以及包商的操作成熟度都應再加強。

台鐵 交通部 苗栗 施工

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