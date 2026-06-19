吳俊德 造福攝護腺癌患者不再尿失禁

投入醫療近30年的基隆長庚醫院院長吳俊德，去年與團隊獲得「國家新創獎」，研發最新的技術，幫助攝護腺癌患者，術後不需要再面對「尿失禁」問題。吳俊德說，從醫的路上，不斷從患者身上獲得學習，患者給予的醫療回饋，都是他進一步成長的契機。不過，過去的他從沒想過會成為一位外科醫師。

當年選擇從醫並沒有太多的浪漫情懷，吳俊德指出，過去的年代，只要成績不錯，醫學院是許多學生的共同選擇。只是很少有人會在醫學生時期，就想著未來要成為多厲害的醫師，大部分的人只希望成為一名稱職的醫師。

被內視鏡吸引 投入泌尿科

真正影響他人生方向的，是在住院醫師訓練期間的輪科經驗。當時骨科、整形外科、神經外科、心臟外科等科別都十分熱門，但吳俊德卻為泌尿科吸引而選擇投入泌尿科領域，原因是在90年代末期，他看見一項改變外科歷史的新技術「內視鏡手術」，當時多數的手術是以傳統「開大刀」方式為主，但那時國外的泌尿科已發展腹腔鏡技術。

吳俊德說，以前外科手術的醫師，都要「靠手吃飯」，他的手明顯比前輩們的手來得小，某次學長教他拉線，學長一手就把線拉到底，但他得拉兩次才能拉到底，如果要縫深度的組織，他手怎麼伸也伸不到組織深處，但腹腔鏡的技術就徹底打破了先天的限制，「人的手不能加長，但器械可以加長；眼睛看不到的地方，鏡頭可以幫你看得更清楚。」

2000年，吳俊德升任主治醫師後，便積極投入腹腔鏡手術。當時國內訓練制度尚未成熟，沒有完善模擬課程，也沒有標準化認證，許多技術都得靠自己摸索、出國觀摩，再回來一步步實踐。

還記得他人生第一例的腹腔鏡手術，患者是一名年輕女性，雙側腎上腺出現「嗜鉻細胞瘤」，屬於腎上腺腫瘤中最棘手的類型。由於腫瘤會分泌大量腎上腺素，手術過程稍有不慎，病人血壓就可能瞬間飆升，甚至引發大出血或腦中風。為完成這場手術，團隊反覆討論影像、模擬每個步驟，預想所有可能發生的意外。最後手術順利完成，從此建立起他對微創手術的信心。

3次驚險時刻 取出大腫瘤

不過，一位外科醫師的成長，不可能一路順遂，得遇到幾次驚險萬分的手術才能徹底茁壯。印象最深刻的一次，是面對一顆超過10公分的大型腎上腺腫瘤，因腫瘤血管異常豐富，每一次剝離都可能引發大出血，「只要碰一下，可能就流掉2000毫升血液。」團隊反覆止血、再嘗試，歷經3次驚險時刻才成功取出腫瘤。他第一次認同，真的有可能「一夜白髮」，因在手術台上的壓力實在難以言喻。

以前常聽老師說：「手術成功，病人失敗。」吳俊德說，年輕時不太能理解，後來才明白若病人沒有真正受益，再成功的技術都沒有意義，那次手術後，更慎重看待每一場手術。多年來，他持續投入機器人手術發展，也致力改善攝護腺癌患者術後尿失禁問題，他與團隊透過分析手術後膀胱攝影影像，只要手術切除腫瘤後，能把膀胱維持在某一種形狀，就能判定術後不會尿失禁。

泌尿科成果 獲國家獎肯定

該技術研發後，不能只有他與團隊的患者受惠，必須推廣給其他醫師，因此他建立標準化手術流程，把手術拆解成10個步驟，教有興趣的泌尿科醫師，大幅降低患者術後失禁的機率，相關成果於去年獲得國家新創獎肯定。

「醫療的進步來自於不斷學習與突破，科技會一直往前走，醫師也必須跟著往前走。」吳俊德說，無論是腹腔鏡、機器人手術，或未來的AI醫療，真正重要的從來不是技術本身，而是如何透過技術，讓病人獲得更好的治療結果。

吳俊德小檔案

年齡：57歲

現任：

基隆長庚醫院院長、長庚大學教授、台灣泌尿內視鏡醫學會理事長、台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員

紀錄：

2002年長庚體系首例腹腔鏡活體腎移植取腎手術

2006年長庚體系首例達文西前列腺瘤根除手術

2008年林口長庚外科傑出研究獎（第一屆）

2018年長庚體系達文西手術推展小組召集人

2022年完成1000例達文西手術

2022年長庚體系完成10000例達文西手術

2022年林口長庚完成全國首例單孔達文西前列腺瘤根除手術

2025年台灣醫療貢獻獎

2025年國家新創獎

手術次數：

達文西前列腺癌根除術1000例

達文西部分腎切除500例

達文西膀胱癌根除術約50例

達文西腎臟及輸尿管癌手術約300例

腹腔鏡泌尿道腫瘤手術1000例

手掌長寬：18x19公分（東方成年男性18×18公分）

基隆長庚醫院院長吳俊德手掌長寬：18x19公分。記者杜建重／攝影