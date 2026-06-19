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長庚研究 脂蛋白(a)比壞膽固醇更致命

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

我國十大死因中許多疾病都與心血管有關，林口長庚醫院心臟內科團隊分析逾5萬名台灣民眾資料，並進行平均6.6年追蹤後發現，脂蛋白（a）濃度若達30mg/dL以上，重大心血管疾病風險顯著增加27%；脂蛋白（a）數值每增加10mg/dL，風險再增加約7%。研究顯示，亞洲族群的風險門檻可能低於歐美標準，若沿用現行歐美指引，恐低估國人實際心血管風險。

脂蛋白（a）是一種特殊的血脂蛋白，其結構與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）相似，但外層多了一段apolipoprotein（a）蛋白質，使其具有較強的發炎、促血栓及促進動脈硬化特性，因此被認為與心血管疾病發生密切相關。

研究團隊發現，當脂蛋白（a）濃度超過30mg/dL時，心肌梗塞、缺血性腦中風、冠狀動脈介入治療、周邊血管手術及心因性死亡等重大心血管事件風險均明顯增加，相較於脂蛋白（a）低於30mg/dL者，風險提高27%。此結果不論是尚未發生心血管疾病者，或已有病史者，皆呈現一致趨勢。

研究指出，脂蛋白（a）與心血管風險呈現「連續上升」關係，每增加10mg/dL，重大心血管疾病風險增加約7%。此外，在尚未發生心血管疾病的族群中，若脂蛋白（a）超過50mg/dL，死亡風險較低於50mg/dL者增加17%。

林口長庚心臟內科主治醫師陳東藝表示，過去多數研究來自歐美國家，普遍認為脂蛋白（a）需達50mg/dL甚至90mg/dL以上才具明顯危害性。但亞洲族群脂蛋白（a）濃度普遍較低，但風險可能在更低數值就開始上升，顯示風險評估標準應依族群特性重新調整。

陳東藝指出，脂蛋白（a）有9成以上受遺傳因素影響，目前常用降膽固醇藥物難以有效降低其濃度，因此被視為心血管疾病的重要「殘餘風險」指標。即使患者已將LDL膽固醇控制達標，若脂蛋白（a）偏高，仍可能持續面臨心血管疾病威脅。相關成果已刊登於「European Journal of Preventive Cardiology」期刊中。

長庚 心血管疾病 歐美

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