健康你我他／多點同理心 最好的良藥

這幾年，老爸變得跟以前不一樣了，除了健忘、易怒，容易陷入憂鬱狀態外，表達與認知能力也退化不少。有鑑於公公生前失智的狀態亦是如此，我馬上警覺該不會老爸也生病了。

我提議帶他去神經內科做一下評估檢測，但是他一直嚷嚷「他只是老了、有些健忘，不需要將他當成神經病一樣看待，非要做什麼檢測不可。」加上其他家人也覺得老爸只是老了太孤單，才會產生這些異常，應該沒什麼大不了，或許過一陣子就會恢復正常。

去年初，老爸在家中摔倒受傷，在就醫的過程中，他一直語無倫次，還不停說著「看見過世家人要來接他走」等奇怪話語。我和家人商議不如趁此機會讓他評估一下，至少可以掌握狀況，提早接受治療。

我對老爸說，「因為摔倒撞到頭，得去神經內科看診，讓醫師檢查確定腦部有無受傷，以防將來傷害更大。」因為擔心會變傻，老爸倒是欣然接受就醫檢查這件事，不再抗拒。

老爸最後評估為中度失智，開始定期看診接受治療。每次就醫我都親自陪伴，有時他會擔心聽不懂醫師的問話而備感壓力，或覺得自己老是搞不清楚狀況而心情低落，這時我都會耐心告訴他這不是考試，答得不對、做得不好都沒關係，盡力就好。

家人生病了，多點同理心，就是最好的良藥。