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台南將軍港整建新貌亮相！新航往返澎湖鎖港月底啟動 高端客輪任主力

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南將軍漁港浮動碼頭老舊、設施受損嚴重，經斥資八千多萬元改善昨啟用，未來「金澎之星」客輪開航將軍至澎湖新航線。圖／南市府提供
台南將軍漁港浮動碼頭老舊、設施受損嚴重，經斥資八千多萬元改善昨啟用，未來「金澎之星」客輪開航將軍至澎湖新航線。圖／南市府提供

台南市政府管轄的將軍漁港，兩座浮動碼頭年代久遠，浮筒出現脆化損壞，又遭颱風等衝擊，設施受損嚴重，獲水利署補助八四二○萬元整建，改設三座浮動碼頭、提供六十席泊位，昨日啟用，市長黃偉哲也宣布，未來啟航將軍往返澎湖馬公鎖港的新航線

台南和澎湖的海上航線，現有詠傑海運的雙吉福氣輪，將軍漁港往返澎湖南方四島國家公園，每周五天有航班，另從本月卅日起至八月限定營運觀光交通船航班，周二、五往返安平與澎湖馬公；新的將軍往返澎湖鎖港航線，由詠傑海運的高端客輪「金澎之星」擔綱主力，可載一五三人，以及約五十輛機車或四輛小車，預計月底啟航。

市府昨辦浮動碼頭完工啟用典禮，農業局表示，將軍漁港設籍船隻一七○餘艘，每年漁獲產量約七百公噸，在地方產業中舉足輕重，特別針對可能的極端天氣全面優化，包含增加泊位量能、強化抗浪結構，並鋪設美觀防滑的面層。

黃偉哲視察浮動碼頭，也與議員等參觀金澎之星，他表示，市府將參考安平遊艇碼頭成功經驗，逐步完善相關配套設施、開放遊艇停泊與多元海洋休閒服務，引領將軍漁港發展為現代化跳島旅遊門戶。

市府表示，有將軍往返澎湖鎖港的直航航線，未來台南及周邊縣市的遊客將不需專程奔波到高雄或嘉義搭船，且鎖港作為澎湖南環旅遊的熱門起點，具備獨特的地理優勢，旅客下船後不需長時間拉車，就可立刻體驗小卷夜釣，或輕鬆開車前往山水沙灘，勢必能提供市場更有深度且不一樣的跳島新玩法。

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