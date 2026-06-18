端午連假安防需求升溫 新光保全AI監控24小時智慧守護

端午連假將至，隨著企業商辦、工廠及部分營業場所進入休假或低度值守狀態，現場管理人力減少，帶動智慧安防與遠端監控需求明顯升溫。新光保全表示，因應長假期間可能出現的管理空窗，公司透過24小時運作的管制中心，結合AI影像監控、雲端警報及即時派遣機制，協助住宅、商辦及工業場域提升安全防護能力。

新光保全指出，連續假期往往是各類場域安全管理的重要考驗，除了人力巡查成本增加，場域異常狀況若未能即時掌握，也可能衍生財產損失或營運風險。為此，公司建構跨場域智慧安全管理架構，透過AI技術即時辨識異常事件，並串聯後端應變系統，加速警示通報與處理效率。

除了傳統安防領域外，新光保全近年也積極將服務延伸至居家照護市場。在高齡化社會趨勢下，獨居長者安全問題備受關注。新光保全導入CareU緊急求救系統，並結合跌倒偵測設備，提供即時通報與緊急協助機制，提升長者居家生活安全。

適逢端午節前夕，新光保全也啟動獨居長輩關懷訪視服務，由家訪員前往關懷長者生活狀況，除送上節慶祝福外，也針對居家環境進行安全提醒，包括用電、用火及日常生活注意事項，協助降低意外風險，強化社區基層安全網絡。

在企業及工廠應用方面，新光保全則整合智慧門禁、影像辨識與雲端監控平台，協助管理者即時掌握人員進出及場域運作情形。針對工業場域，更可透過AI Sensor智慧影像防護系統進行異常偵測與即時告警，強化設備、資產及營運安全管理。

新光保全分析，當前安防服務需求持續成長，主要受到高齡化社會、企業數位轉型以及人力成本上升等因素帶動。同時，長假期間值守人力下降，也讓遠端監控與即時應變逐漸成為企業與家庭的常態化管理需求。

展望未來，新光保全表示，將持續深化「安全、照護、生活」三大服務面向整合，擴大AI技術與智慧應用導入，推動安防服務從傳統被動監控進一步升級為主動預警與即時應變模式，打造更完整的智慧安全與照護服務體系。