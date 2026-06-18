快訊

公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

原地退休！威力彩10.38億頭獎一注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷小隊長喻虹淵號召零錢捐守護長輩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「關懷小隊長」喻虹淵親手送上象徵關懷的「關懷暖心籃」給長輩，用實際行動替花東鄉鎮長輩加油打氣。圖／一粒麥子社會福利基金會提供
「關懷小隊長」喻虹淵親手送上象徵關懷的「關懷暖心籃」給長輩，用實際行動替花東鄉鎮長輩加油打氣。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，自6月1日至8月31日共同發起「花東關懷 好好吃飯」零錢捐募款活動，號召全民透過零錢捐、ibon捐款、OPENPOINT APP線上捐款及點數捐贈等方式，支持花東鄉鎮長輩餐食照顧與災後復原工作。睽違演藝圈10年首度公開現身的藝人喻虹淵也特別擔任「關懷小隊長」，抱著豬公撲滿暖心亮相，號召民眾加入「零錢超人」行列。

去年9月23日洪災重創花蓮光復鄉，道路中斷、通訊癱瘓，大量泥流灌入住家，一粒麥子基金會花蓮中心中央廚房與送餐車隊嚴重受損，許多工作人員與志工本身也是受災戶，仍堅持投入清淤與送餐服務。基金會董事長呂信雄表示，偏鄉長輩照顧本就不易，災害發生時更可能面臨送餐中斷風險，團隊當時透過機車接力、徒步繞道等方式，持續將熱食送到長輩手中。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作已超過11年，累計送出超過365萬餐次，目前在全台7個縣市照顧約1,000位長輩，其中花東地區約占400位。今年募得善款將聚焦「服務防災韌性」與「預防照顧」兩大方向，打造更完善的長輩社區照顧防護網。

在服務防災韌性方面，基金會將持續更新受災廚房設備、強化防淹與防災措施，並增購適合花東地形的送餐車輛，提升災害期間的配送能力。同時擴大「7-ELEVEN門市待用餐券」機制，當道路中斷或志工無法出勤時，長輩可持120元愛心待用餐券至鄰近門市領取鮮食，降低斷餐風險。

在預防照顧方面，基金會將推動防災營養包「麥福箱」計畫，提前儲備即食品與生活物資，於風災、豪雨來臨前優先發放給偏遠地區長輩。此外，也將持續強化社區共餐據點與關懷陪伴服務，透過健康促進活動與志工訪視，協助長輩維持社交互動，減輕災後心理壓力。

此次公益現身的喻虹淵表示，回歸家庭生活後，更深刻感受到陪伴的重要性。當她得知許多第一線同仁即使身為受災戶，仍堅持守護長輩時深受感動。她呼籲民眾，不論是在門市投入零錢，或透過OPENPOINT APP捐款、捐點數，都能化作花東長輩餐桌上的溫暖支持，陪伴他們走過災後重建之路。

一粒麥子基金會於7-ELEVEN總部門市舉辦「花東關懷，好好吃飯」公益募款記者會，邀請藝人喻虹淵（右1）擔任「關懷小隊長」，號召全民為花東長輩送暖。圖／一粒麥子社會福利基金會提供
一粒麥子基金會於7-ELEVEN總部門市舉辦「花東關懷，好好吃飯」公益募款記者會，邀請藝人喻虹淵（右1）擔任「關懷小隊長」，號召全民為花東長輩送暖。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再次攜手合作，持續關懷花東鄉鎮地區長輩餐食照顧。圖／一粒麥子社會福利基金會提供
一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再次攜手合作，持續關懷花東鄉鎮地區長輩餐食照顧。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

喻虹淵號召全民一起響應「花東關懷 好好吃飯」公益募款活動，將零錢積沙成塔、匯聚成守護花東長輩餐食的大愛。圖／一粒麥子社會福利基金會提供
喻虹淵號召全民一起響應「花東關懷 好好吃飯」公益募款活動，將零錢積沙成塔、匯聚成守護花東長輩餐食的大愛。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN啟動「花東關懷 好好吃飯」零錢捐募款 持續關懷花東鄉鎮地區。圖／一粒麥子社會福利基金會提供
一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN啟動「花東關懷 好好吃飯」零錢捐募款 持續關懷花東鄉鎮地區。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

喻虹淵 募款 捐款

延伸閱讀

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 啟動「花東關懷．好好吃飯」零錢捐募款

邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

顯龍有愛端午有情 平溪區共餐活動溫馨登場

近200名員工響應「為兒童而走」公益活動 共同打造希望

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

越累越胖？她改3習慣甩13kg「內臟脂肪砍半」 醫曝關鍵原因

一名50歲女老闆因工作壓力導致內臟肥胖，體重攀升至80.4公斤。經醫師調整生活作息和飲食方式，16週內成功減重13公斤，內臟脂肪更減半，健康狀況顯著改善。

營養師點名9個默默變胖壞習慣 一票人哀號：中好幾個

現在人長期久坐又精緻飲食，因此導致身材越來越胖，為了減重還花大錢上健身房。有營養師點名導致變胖的9個壞習慣，包括水喝太少、蛋白質不足、生活壓力大等原因，並提供8招改善方法，幫助大家瘦身減肥找回健康。

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

大叔吃錯午餐送急診！醫點名5大「國民午餐」恐傷腎 水餃也上榜

外食族經常選擇方便又能填飽肚子的午餐，但若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分常見的「國民午餐」暗藏大量鈉、油脂與加工調味料，若天天食用又缺乏節制，恐加速腎功能惡化，尤其慢性腎臟病患者更應提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。