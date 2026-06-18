一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷小隊長喻虹淵號召零錢捐守護長輩
一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，自6月1日至8月31日共同發起「花東關懷 好好吃飯」零錢捐募款活動，號召全民透過零錢捐、ibon捐款、OPENPOINT APP線上捐款及點數捐贈等方式，支持花東鄉鎮長輩餐食照顧與災後復原工作。睽違演藝圈10年首度公開現身的藝人喻虹淵也特別擔任「關懷小隊長」，抱著豬公撲滿暖心亮相，號召民眾加入「零錢超人」行列。
去年9月23日洪災重創花蓮光復鄉，道路中斷、通訊癱瘓，大量泥流灌入住家，一粒麥子基金會花蓮中心中央廚房與送餐車隊嚴重受損，許多工作人員與志工本身也是受災戶，仍堅持投入清淤與送餐服務。基金會董事長呂信雄表示，偏鄉長輩照顧本就不易，災害發生時更可能面臨送餐中斷風險，團隊當時透過機車接力、徒步繞道等方式，持續將熱食送到長輩手中。
一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作已超過11年，累計送出超過365萬餐次，目前在全台7個縣市照顧約1,000位長輩，其中花東地區約占400位。今年募得善款將聚焦「服務防災韌性」與「預防照顧」兩大方向，打造更完善的長輩社區照顧防護網。
在服務防災韌性方面，基金會將持續更新受災廚房設備、強化防淹與防災措施，並增購適合花東地形的送餐車輛，提升災害期間的配送能力。同時擴大「7-ELEVEN門市待用餐券」機制，當道路中斷或志工無法出勤時，長輩可持120元愛心待用餐券至鄰近門市領取鮮食，降低斷餐風險。
在預防照顧方面，基金會將推動防災營養包「麥福箱」計畫，提前儲備即食品與生活物資，於風災、豪雨來臨前優先發放給偏遠地區長輩。此外，也將持續強化社區共餐據點與關懷陪伴服務，透過健康促進活動與志工訪視，協助長輩維持社交互動，減輕災後心理壓力。
此次公益現身的喻虹淵表示，回歸家庭生活後，更深刻感受到陪伴的重要性。當她得知許多第一線同仁即使身為受災戶，仍堅持守護長輩時深受感動。她呼籲民眾，不論是在門市投入零錢，或透過OPENPOINT APP捐款、捐點數，都能化作花東長輩餐桌上的溫暖支持，陪伴他們走過災後重建之路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。