一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷小隊長喻虹淵號召零錢捐守護長輩

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，自6月1日至8月31日共同發起「花東關懷 好好吃飯」零錢捐募款活動，號召全民透過零錢捐、ibon捐款、OPENPOINT APP線上捐款及點數捐贈等方式，支持花東鄉鎮長輩餐食照顧與災後復原工作。睽違演藝圈10年首度公開現身的藝人喻虹淵也特別擔任「關懷小隊長」，抱著豬公撲滿暖心亮相，號召民眾加入「零錢超人」行列。

去年9月23日洪災重創花蓮光復鄉，道路中斷、通訊癱瘓，大量泥流灌入住家，一粒麥子基金會花蓮中心中央廚房與送餐車隊嚴重受損，許多工作人員與志工本身也是受災戶，仍堅持投入清淤與送餐服務。基金會董事長呂信雄表示，偏鄉長輩照顧本就不易，災害發生時更可能面臨送餐中斷風險，團隊當時透過機車接力、徒步繞道等方式，持續將熱食送到長輩手中。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作已超過11年，累計送出超過365萬餐次，目前在全台7個縣市照顧約1,000位長輩，其中花東地區約占400位。今年募得善款將聚焦「服務防災韌性」與「預防照顧」兩大方向，打造更完善的長輩社區照顧防護網。

在服務防災韌性方面，基金會將持續更新受災廚房設備、強化防淹與防災措施，並增購適合花東地形的送餐車輛，提升災害期間的配送能力。同時擴大「7-ELEVEN門市待用餐券」機制，當道路中斷或志工無法出勤時，長輩可持120元愛心待用餐券至鄰近門市領取鮮食，降低斷餐風險。

在預防照顧方面，基金會將推動防災營養包「麥福箱」計畫，提前儲備即食品與生活物資，於風災、豪雨來臨前優先發放給偏遠地區長輩。此外，也將持續強化社區共餐據點與關懷陪伴服務，透過健康促進活動與志工訪視，協助長輩維持社交互動，減輕災後心理壓力。

此次公益現身的喻虹淵表示，回歸家庭生活後，更深刻感受到陪伴的重要性。當她得知許多第一線同仁即使身為受災戶，仍堅持守護長輩時深受感動。她呼籲民眾，不論是在門市投入零錢，或透過OPENPOINT APP捐款、捐點數，都能化作花東長輩餐桌上的溫暖支持，陪伴他們走過災後重建之路。

一粒麥子基金會於7-ELEVEN總部門市舉辦「花東關懷，好好吃飯」公益募款記者會，邀請藝人喻虹淵（右1）擔任「關懷小隊長」，號召全民為花東長輩送暖。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再次攜手合作，持續關懷花東鄉鎮地區長輩餐食照顧。圖／一粒麥子社會福利基金會提供

喻虹淵號召全民一起響應「花東關懷 好好吃飯」公益募款活動，將零錢積沙成塔、匯聚成守護花東長輩餐食的大愛。圖／一粒麥子社會福利基金會提供