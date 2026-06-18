北藝變身90年代士林夜市 沉浸式定目劇「士林YES！」帶你邊吃邊穿越

臺北表演藝術中心與全民大劇團宣布強強聯手， 將於11月20日至29日，共同推出年度重磅沉浸式定目劇《士林YES！》。本次合作打破劇場邊界，將北藝中心一樓至四樓藍盒子劇場轉化為時空通道，結合在地經典小吃與移動式演出，帶領觀眾實體穿越至1990年代的士林夜市，打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。

臺北市文化局局長蔡詩萍指出，士林除了美食與觀光，更蘊含豐富的人文歷史，是傳統與當代、庶民生活與藝術能量匯聚的獨特場域。近年從白晝之夜到北藝中心注入的新能量，都證實了藝術能夠實質串連社區、活絡觀光。《士林YES！》的推出，不僅是對城市文化的致敬，更代表對未來的想像，期待透過這場演出，讓大眾重新感受臺北兼容並蓄且充滿創造力的常民風景。

走出北藝中心，幾分鐘內就能抵達今日的士林夜市。北藝中心董事長王文儀表示，現今場館所在的地理位置，本身就是士林夜市歷史地景的一環。北藝中心始終秉持「看見更寬廣的世界」的精神，與全民大劇團打開劇場的黑盒子，觀眾除了看見士林夜市的熱鬧，更會發現夜市背後沉澱的常民故事與城市歷史變遷。同時也感謝郭元益食品、士林紙業這兩家凝聚在地情感、乘載百年歷史的士林指標性企業，以及勇源教育發展基金會的支持。因為有在地文化根基的共鳴，才讓這場跨越時空的劇場旅程更加真實動人。

《士林YES！》以1990年的士林夜市作為故事舞臺，除了帶領觀眾重返城市的集體記憶，更呈現了臺北城市現代化的過程。劇中歷史橫跨廟口「鬼仔市」孕育出的夜市文化、工業時代的士林紙廠，到民歌西餐廳承載的青年活力，將士林數百年的文史底蘊濃縮於演出之中。

為了讓文史研究轉化為具體的感官體驗，團隊試圖打破劇場與觀眾之間的界線。演出從場館一樓揭開序幕，觀眾將化身為夜市的一部分，隨著劇情與角色推進逐步移轉空間，穿梭於不同樓層，最終抵達四樓藍盒子劇場，實體感受昔日夜市人群川流不息、叫賣聲此起彼落的濃厚人情味。

在這段垂直移動的時空旅程中，「食物」成為推動情節的情感載體。結合北藝中心的空間實驗與劇團的轉譯創意，現場特別將夜市經典小吃及郭元益冰沙餡餅等經典常民美食引入劇場，透過味覺、嗅覺、聽覺與情感的多重刺激，讓觀眾邊吃邊走進故事，體驗唯有在此才能實現的五感沉浸式劇場。

本次演出發揮全民大劇團擅長的幽默敘事與人情味刻畫，聚焦於一群在士林夜市奮力經營生計的小人物。面對環境變遷與市場競爭，在地經營多年的攤販與前來打拚的新面孔在夜市裡奮力經營生計，交織出小人物在現實生活中的堅持與韌性。

為了呈現多元的夜市人物群像，雙方特別邀請跨界卡司，包括知名主播張珮珊、時尚設計師李明川，攜手凱爾、呂紹齊、林斌、劉樸、金雲等實力派劇場演員同台飆戲。透過不同世代、不同背景的演員詮釋，展現夜市文化背後豐富多元的人物群像。

全民大劇團團長謝念祖表示，《士林YES！》將1990年代士林夜市的繁華地景與人情韌性，實體還原於北藝中心。這場演出將帶領觀眾跨越三十年的時空限制，在熟悉的食物香氣與時代旋律中，重新連結屬於個人的青春記憶與城市歷史。