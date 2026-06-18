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碳費補助辦法今召開草案研商會 拚7月上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今召開「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案及「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」草案研商會議。記者葉冠妤/攝影
環境部今召開「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案及「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」草案研商會議。記者葉冠妤/攝影

環境部今召開「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案及「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」草案研商會議。環境部官員說，補助辦法預計最快7月上路。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，碳費將納入溫室氣體基金，由溫室氣體管理基金管理會管理，據基金管理會決議基金支出用途，將補助事業與地方減量17.1億元，辦理淨零轉型貸款利息補貼及信用保證5億元，由於碳費五月才收完，後續將進一步討論多少補助用於事業單位、多少在地方。

她進一步說，今天還沒有討論到地方政府的部分，未來補助將視各地方政府所提第三期溫室氣體減量執行方案而定，日前也已與地方召開5次研商會、提出54項減量建議，以住商、運輸為主。

與會的環境權保障基金會主任湯琳翔說，從目前的補助辦法，看不到競爭性的明文規定，建議仿效歐盟創新基金，根據申請案的減碳效益、創新程度、專案成熟度、可複製性、成本效益進行整體評估，並且說明這個項目分別的評分標準。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇也說，應參考歐盟創新基金，以成果導向來降低公共資金風險，根據申請案的績效來分階段補貼，當減碳計畫達成里程碑，才可領下一階段補助，也能幫助主管機關掌握執行案進度。

有事業單位出席代表提醒，有關不予補助的條文，容易讓事業單位感覺到被排除，應在說明欄精確敘明。也有事業單位表達，應敘明當不可歸責業者時的救濟方式。另有業者認為，補助項目應加入供應鏈減碳。

氣候變遷 減碳 碳費

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