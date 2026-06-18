時雨量超驚人 北市午後強降雨 台大測站1小時下96毫米

北市今午後強降雨，許多地區積淹水。北市災防辦表示，相較前三天對流系統移動速度較快、降雨較分散，今天降雨特性為「對流胞合併」及「對流滯留」，導致短時間內降下驚人雨量。

包括中正區台北雨量站測到10分鐘內下了34毫米的豪雨；大安區台灣大學站更測到一小時內下了96.0毫米等，一度造成市區多處瞬間降雨強度超標而短暫積水，但在雨勢趨緩後，積水已快速消退。

為因應即時強降雨造成的影響，北市災害應變中心表示，北市府於第一時間開設災害應變中心，並於雨勢減緩後，立即動員各區清潔隊投入巡查及環境復原工作，迅速恢復市容整潔，提醒民眾近日外出時，多留意天候及路況變化，市府並將持續密切關注氣象資訊，採取各項應變措施。

北市水利處也表示，今日13時即成立擴大監視小組密切監視水情，抽水站亦增加人力戒備，並於低窪地區預佈抽水機具；各積水通報案件皆已派員現場勘查，至18時為止啟動46站總計169台抽水機抽水，確保市區內積水快速消退、排水系統均發揮正常功能。

災防辦表示，為即時因應強降雨，本市災害應變中心於15時20分提升為強化三級開設：市府工務局、警察局、民政局及消防局等局處，第一時間動員抽水機具及應變人力。

環保局提到，雨勢一減緩即動員各區清潔隊人力進行巡查，第一時間投入包含公館汀州路等地、協助進行環境整理，迅速恢復市容整潔，全力讓市民回復正常生活機能。

災防辦提醒，短延時強降雨易造成局部積淹水，民眾應持續關注氣象資訊，並留意行車與行人安全。