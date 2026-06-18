聽新聞
0:00 / 0:00
女大生檢出肺部3顆疑似大腫瘤全家嚇壞 化驗竟是罕見疾病
彰化縣19歲王姓女大生數個月前突然胸痛、咳血，到診所就醫並照胸部X光，發現3顆疑似腫瘤，每顆6至7公分大，以為罹患肺癌，全家都嚇壞，轉診至區域醫院經一連串精密化驗，確診是罕見自體免疫疾病「肉芽腫性多血管炎」，治療後病情已穩定。
衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱今表示，女大生胸痛、咳血，起初求診的影像檢查發現肺部有多顆外觀與肺癌極為相似的大型腫瘤，經彰醫病理切片結果顯示並非癌細胞，而是由肉芽腫組織形成，進一步配合相關檢驗後，確診為肉芽腫性多血管炎（Granulomatosis with Polyangiitis， GPA）。
王仕凱說，肉芽腫性多血管炎是一種罕見的自體免疫疾病，免疫系統異常會錯誤攻擊自身血管壁，引發血管發炎、腫脹與結構破壞，導致血流受阻，器官出現缺血及損傷，肉芽腫性多血管炎主要侵犯上、下呼吸道及腎臟，其中鼻竇、鼻腔、肺部及腎絲球最常受影響，眼睛、心臟、關節、神經系統及耳朵等器官也可能被波及。
王仕凱表示，目前肉芽腫性多血管炎的確切成因尚未明朗，已知不具傳染性，但病程進展往往相當快速，當侵犯肺部時，可能出現胸悶、呼吸喘、胸痛、咳嗽及咳血等症狀，少數患者會發生大量肺出血，進一步造成呼吸衰竭；若侵犯腎臟，則可能導致進行性腎功能衰竭，危及生命。
王仕凱說，根據台灣1997年至2008年間健保重大傷病資料分析，肉芽腫性多血管炎盛行率僅約百萬分之0.37，屬極為罕見疾病，值得注意的是中老年人較常發生這種疾病，但王姓女大生僅19歲，更顯示臨床診斷不能以年齡判斷，因肺部病灶外觀與肺癌極為相似，必須透過病理切片及免疫學檢查才能正確診斷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。