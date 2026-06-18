快訊

暴雨轟炸新店！邊坡坍方多輛車滑落墜谷 泥濘深淵曝光

神秘買家發威？台積電鉅額交易再創歷史新高 多頭仙人指路

飯店越早訂越虧？訂房網揭真相 「這時間下單」住宿費省44%

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰人壽釋招商訊號 新光三越將撤出天母？業者回應了

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越天母店2004年開幕，未來動向備受關注。圖／中央社
新光三越天母店2004年開幕，未來動向備受關注。圖／中央社

天母百貨商圈長年維持「三強鼎立」格局，然而近期市場傳出，新光三越天母店現址租約將於年底屆滿，房東國泰人壽甚至已釋出招商說明書，為後續空間重新規劃預作準備。不過，相關說法仍未獲雙方證實，新光三越對外僅回應「並無此事」。

新光三越天母店自2004年開幕以來，巔峰時期曾繳出逾25億元的成績。但隨著遠東SOGO天母店進場、消費版圖逐步分流，加上誠品撤出後商圈結構調整，整體客流與消費力道趨於平緩，新光三越天母店營收長年落在約15億元左右。

租約層面上，該館過去已歷經多次展延。2019年首次到期後短期續約兩年，2021年再續約五年，顯示雙方在商圈前景與租賃條件間持續尋求平衡。市場人士指出，商場租約談判通常在到期前半年至一年即展開，近期國泰人壽釋出招商訊息，亦可能被視為房東端在租約重談階段的策略性訊號。

目前天母商圈形成三館並存局面，大葉高島屋為在地最早進駐的百貨據點，長期深耕社區客層，近年強化餐飲比重，並結合天母棒球場活動帶動人流，全年業績目標約56億元；遠東SOGO天母店則憑藉鄰近捷運芝山站的交通優勢，加上較完整的品牌結構與規模，年營收估計約51億元，形成相對穩定的客群盤據。

市場也傳出，台南中山店將於10月後到期，若兩案皆屬實，新光三越一年內恐出現多據點調整的情況。不過，業者對相關傳聞仍未正面回應。

國泰人壽 新光三越 天母

延伸閱讀

房東國泰人壽親自招商 新光三越天母店營運恐有變化

新光三越改造北車 動了

拯救台南火車站前商圈 市府擬「東西串連」跨域合作

新光三越摩天大樓登高賽 評估重啟

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

越累越胖？她改3習慣甩13kg「內臟脂肪砍半」 醫曝關鍵原因

一名50歲女老闆因工作壓力導致內臟肥胖，體重攀升至80.4公斤。經醫師調整生活作息和飲食方式，16週內成功減重13公斤，內臟脂肪更減半，健康狀況顯著改善。

營養師點名9個默默變胖壞習慣 一票人哀號：中好幾個

現在人長期久坐又精緻飲食，因此導致身材越來越胖，為了減重還花大錢上健身房。有營養師點名導致變胖的9個壞習慣，包括水喝太少、蛋白質不足、生活壓力大等原因，並提供8招改善方法，幫助大家瘦身減肥找回健康。

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

大叔吃錯午餐送急診！醫點名5大「國民午餐」恐傷腎 水餃也上榜

外食族經常選擇方便又能填飽肚子的午餐，但若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分常見的「國民午餐」暗藏大量鈉、油脂與加工調味料，若天天食用又缺乏節制，恐加速腎功能惡化，尤其慢性腎臟病患者更應提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。