國泰人壽釋招商訊號 新光三越將撤出天母？業者回應了

天母百貨商圈長年維持「三強鼎立」格局，然而近期市場傳出，新光三越天母店現址租約將於年底屆滿，房東國泰人壽甚至已釋出招商說明書，為後續空間重新規劃預作準備。不過，相關說法仍未獲雙方證實，新光三越對外僅回應「並無此事」。

新光三越天母店自2004年開幕以來，巔峰時期曾繳出逾25億元的成績。但隨著遠東SOGO天母店進場、消費版圖逐步分流，加上誠品撤出後商圈結構調整，整體客流與消費力道趨於平緩，新光三越天母店營收長年落在約15億元左右。

租約層面上，該館過去已歷經多次展延。2019年首次到期後短期續約兩年，2021年再續約五年，顯示雙方在商圈前景與租賃條件間持續尋求平衡。市場人士指出，商場租約談判通常在到期前半年至一年即展開，近期國泰人壽釋出招商訊息，亦可能被視為房東端在租約重談階段的策略性訊號。

目前天母商圈形成三館並存局面，大葉高島屋為在地最早進駐的百貨據點，長期深耕社區客層，近年強化餐飲比重，並結合天母棒球場活動帶動人流，全年業績目標約56億元；遠東SOGO天母店則憑藉鄰近捷運芝山站的交通優勢，加上較完整的品牌結構與規模，年營收估計約51億元，形成相對穩定的客群盤據。

市場也傳出，台南中山店將於10月後到期，若兩案皆屬實，新光三越一年內恐出現多據點調整的情況。不過，業者對相關傳聞仍未正面回應。