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網傳阿里山林鐵「森里號」中國製造？ 林鐵處：測試車、非交付車輛

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」。圖／阿里山林鐵文資處提供

社群流傳一張照片指稱，阿里山森林鐵路新列車「森里號」出現在中國中車工廠新聞照片中，質疑標榜「國車國造」的森里號實際由中國組裝生產。對此，農業部林保署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今回應，網傳照片中的車輛為原型測試車及預備車，並非契約將交付阿里山林鐵營運的正式列車。

社群媒體議論，由台灣車輛公司為阿里山林鐵打造的新列車「森里號」，遭拍到出現在中國中車工廠，質疑該車輛是否為中國製造？若泛官股的台灣車輛將工程轉包給中國，恐涉及違反採購法，甚至引發國安疑慮。

林鐵及文資處說明，森里號採購案規畫採購9輛機關車及48輛車廂，總預算近18億元。因國內尚無鐵道車輛全車自製能力，也缺乏完整生產供應鏈，加上阿里山林鐵採762毫米窄軌系統，非國際主流軌距，因此採購合約未明定車輛及零組件的國產比例，僅規定機關車軔機系統、動力系統及轉向架等關鍵零組件不得使用中國大陸產品，且機關車與車廂必須在台灣組裝生產，並明定中國大陸廠商不得投標。

林鐵及文資處指出，經公開招標，由台車公司負責承作森里號，機關車及車廂的關鍵零組件，選用的是美國西屋公司軔機系統、美國康明斯公司引擎、日本日立尼可公司液體變速機，轉向架則由台車公司自行製造，並在台車工廠完成組立與銲接，台車提供全程縮時攝影，林鐵及文資處也另委託專業顧問公司及第三方國際認證單位監督查核。

針對網傳照片，台車公司說明表示，照片中的白色車輛是進行系統整合動態測試的原型車，紅色車輛則為原型車的預備車，兩者都不是契約將交付給林保署的正式車輛。

林鐵及文資處表示，目前森里號仍處交車及試車階段，尚未完成驗收。首列1輛機關車及5輛車廂已於2024年底前於台車公司完成組裝，與第2組列車分別於去年8月29日、今年1月9日完成交車，後續將進入營運審查。

林鐵及文資處強調， 森里號案另委由專業顧問公司及第三方國際認證單位監督、查驗車輛安全設計、製造過程及營運安全，並查核設備與零組件來源，若台車公司違反契約規定，使用中國製關鍵零組件或未在台灣組裝生產，將依合約追究責任。

阿里山 森里號

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