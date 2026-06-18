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伊藤潤二為展覽第6度訪台 稱台灣第2個故鄉

中央社／ 台北18日電

日本漫畫家伊藤潤二首場海外大型原畫展選在台灣作為首站，明天起展出。伊藤潤二為此特別訪台，他透露這是第6次來台，可說「第2個故鄉」，希望觀眾能欣賞畫作筆觸細節。

「伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITIONENCHANTMENT」展媒體日今天舉行，伊藤潤二2023年曾為「伊藤潤二恐怖體驗展2」訪台，他今天表示，相比過去有沉浸式、體驗類型展覽，此次展覽是以畫作為核心。

伊藤潤二表示，雖然是高品質複製原畫，但仍擁有精細的細節，希望觀眾能享受其中。此次來台他也將舉辦見面會與粉絲相會，他今天表示，雖然為了工作時常需要到世界各地去，但台灣是他造訪次數最多的。

展覽匯聚超過300件展品，依主題規劃多個特色展區，包含從「美醜」探討角色魅力與扭曲人性；「潛伏於日常的恐懼」描繪日常生活中逐步蔓延的不安感；「怪畫」則聚焦經典畫面的強烈視覺衝擊，層層堆疊伊藤潤二的恐怖敘事美學。

展場入口特別設置伊藤潤二設計的抽籤互動，讓觀眾進入展場前可以測當天運勢，伊藤潤二笑說，為符合恐怖漫畫氛圍，裡面「大凶」比例特別高。而在展覽中還有為此次展出設計的鏡面互動區，可以在照鏡子時融入漫畫場景。

「伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITIONENCHANTMENT」明天起在松山文創園區4號倉庫展出至9月28日。

日本 漫畫

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