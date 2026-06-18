一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN啟動「花東關懷．好好吃飯」零錢捐募款

去年923洪災重創花蓮光復，泥濘覆蓋家園，許多鄉鎮長輩生活也因此受到嚴重衝擊。為陪伴花東長輩走過災後重建之路，一粒麥子社會福利基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，於今年6月至8月共同發起「花東關懷．好好吃飯」公益募款活動，盼全民加入「零錢超人」行列隨手捐，持續守護花東鄉鎮地區長輩餐食照顧。

長期關懷鄉鎮地區獨居長者的一粒麥子基金會，結合7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，全台逾7,300間門市同步響應，民眾可前往門市直接投下零錢，或使用ibon、OPENPOINT APP線上捐款及零錢包捐款等方式參與支持，將零錢化為實際為花東長輩長期復原的支持與陪伴力量。

本次以「花東關懷．好好吃飯」為主題，特別邀請暌違演藝圈10年後、首度公開亮相的喻虹淵擔任「關懷小隊長」出席記者會，成為全場焦點。喻虹淵更親抱平時隨手存零錢的豬公撲滿暖心現身，率先響應零錢捐，號召全民一起啟動「零錢放大術」，加入「零錢超人」行列，將零錢積沙成塔、匯聚成守護花東長輩餐食的大愛，讓每一份愛心都化為花東地區長輩餐桌上的溫暖支持。

回顧去年花蓮光復鄉923洪災，強降雨造成花蓮縣光復鄉道路中斷、通訊癱瘓，大量泥流覆蓋大片市區、灌入住家，位在光復鄉市區的一粒麥子基金會花蓮中心，所屬的中央廚房與送餐車隊全數受損，第一線同仁與志工亦多為受災戶，有工作人員來不及救出媽媽的憾事；亦有志工家中遭洪水直接沖毀，淤泥一度及腰、水線高達190公分，家園嚴重受創，卻仍投入災後清淤與送餐服務，展現第一線志工人員在災難中的堅韌與使命感。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，照顧鄉鎮長輩確實是不容易的工作，特別鄉鎮的脆弱性並不容易克服，以餐食照顧為例，一遇重大災害，送餐、共餐即可能面臨中斷的風險，像這次洪災之後，一粒麥子基金會的團隊全力以其他製餐廚房支援，再以機車接力、徒步繞道方式恢復送餐，將熱食送進長輩家中。他特別感謝各界與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台第一時間給予花蓮光復長輩的即時支援，協助重建送餐網絡，成為偏區災後復原的重要支撐。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手合作逾11年，累計送出超過365萬餐次。在全國7個縣市照顧約1,000位高度需要社會資源照顧的長輩餐食營養的需要，其中住在花蓮及台東的鄉鎮地區就約有400位長輩，一粒麥子基金會在照顧上不單是讓長輩「吃飽」，更是致力打造一個讓鄉鎮長輩能夠安心生活的日常關懷支持系統。一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，因應單年度的服務高達25萬份餐食，今年6月至8月募集的7-ELEVEN零錢捐善款，將投入花東長期復原，以打造「服務防災韌性」與「預防照顧」兩大方向來努力。

其中硬體將投入修繕重整與防災補強，持續為去年災損更新及擴增烹飪設備，並同步強化災害防護措施，如：設備加固、防淹升級，為今年可能極端天候或地震災害作好預備。此外針對花蓮台東鄉鎮地形強化送餐物流韌性、增購安全性能較佳的車輛等運具，確保天災發生當下，或道路破碎中斷時，仍能以替代路線持續將餐食或緊急物資穩定送進 偏遠部落；同時加強門市網絡運用，擴大「7-ELEVEN門市待用餐券」機制，當天災造成道路中斷或志工無法出勤時，長輩可持120元愛心待用餐券至鄰近7-ELEVEN門市，24小時彈性領取鮮食，降低斷餐風險。

預防照顧層面，則是聚焦於防災營養包機制，提前備置防災營養物資「麥福箱」，針對易成孤島的偏遠地區，預先儲備高營養、可長期保存的即食品與生活物資，於風雨洪災發布前優先發放，降低長輩斷糧風險；同時重構社區社交網絡，逐步強化社區共餐據點與關懷陪伴的功能，透過健康促進活動、志工關懷與互動，協助長輩走出家門、街坊鄰居互動，災後累積至今的心理壓力能逐漸釋放，重新找回生活重心。

呂信雄強調，送餐不只是讓長輩吃飽一頓飯而已，更是讓所有的關懷行動，成為鄉鎮長輩的重要陪伴與安全支持，希望透過全民零錢捐，持續守住花東長輩的身心健康。

7-ELEVEN表示，去年花東地區受到重大洪災衝擊，全台鏟子超人的愛幫助花東在災損中挺住，而7-ELEVEN也將接力陪伴花東長輩一起走過重要的復原之路。7-ELEVEN將透過全台綿密的門市網絡與不打烊的數位平台，凝聚全民的愛心力量，民眾不僅能在實體門市投下零錢，也能操作ibon進行捐款，更能隨時隨地透過手機的OPENPOINT APP進行線上捐款、零錢包捐款或點數雙捐贈管道，讓不簡單的愛，以簡單的方式直接轉為照顧花東長輩的重要助力。同時，在地門市也將持續作為在地服務團體服務的支援後盾，無論是在門市取餐、待用餐券、營養補充等，成為在地服務團體的好幫手。

一粒麥子基金會執行長林木泉進一步指出，花蓮洪災發生至今約半年，雖然基礎生活機能已逐步恢復，但許多長輩的心理創傷正逐漸浮現。他指出，「淤泥能清，但心裡的傷需要更長時間陪伴。」基金會的送餐服務不只是提供餐點，更肩負每日安全探視與第一線關懷功能，包括即時發現長輩跌倒、身體不適等緊急狀況。在花東鄉鎮，送餐員與社工往往是獨居長輩平日唯一接觸的人，也是重要的支持系統。

因此，一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台的合作，也從災後緊急援助進一步延伸為長期照護行動，透過穩定餐食供應與持續日常陪伴，持續為鄉鎮長輩打造「不中斷」的照顧防線。

暌違10年再度公開現身公益活動，藝人喻虹淵此次化身「關懷小隊長」暖心登場，不僅親切陪伴長輩互動聊天，還親手送上象徵關懷的「關懷暖心籃」，用實際行動替花東鄉鎮長輩加油打氣，現場氣氛溫馨感人。

「關懷暖心籃」中除了有7-ELEVEN提供的新鮮水果，也貼心準備代餐乾糧與生活物資，希望在天候不佳或假日期間送餐暫停時，長輩依然能安心備糧、不挨餓。暖心籃設計概念更延伸自一粒麥子基金會防災備援「麥福箱」，象徵災難來臨時，社會各界依然能成為長輩最可靠的溫暖後盾。喻虹淵更特地抱著自己平時隨手存零錢的「豬公撲滿」現身，率先響應零錢捐活動，號召全民一起啟動「零錢放大術」，加入「零錢超人」行列，將日常小零錢化作守護花東偏鄉餐食與日常照護的暖心力量，陪伴他們走過災後重建之路。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再次攜手合作，持續關懷花東鄉鎮地區長輩餐食照顧。圖／一粒麥子基金會提供

暌違10年首度公開亮相，「關懷小隊長」喻虹淵抱豬公撲滿暖心現身，號召全民加入「零錢超人」行列。圖／一粒麥子基金會提供

喻虹淵號召全民加入「零錢超人」行列，參與一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台發起的「花東關懷．好好吃飯」公益募款活動。圖／一粒麥子基金會提供