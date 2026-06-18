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端午連假車潮湧現 國道部分路段「紫爆」…時速不到20

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。圖／高公局提供
高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。圖／高公局提供

終於迎來一連三天的端午連假，氣象署預估連假期間各地天氣都很好，預估返鄉、出遊人潮並不少。高公局觀察，今日下班時間後西部國道已湧入車潮，國一、國五、國三及國十部分路段車多，部分路段甚至已經呈現紫爆、時速不到20公里。

高公局表示，今日為端午節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午16時後車流逐漸增加，且部分地區受到大雨影響，國道車多路段包括國1南向五堵至三重、高架汐止端至環北、桃園至中壢轉接道、湖口至新竹、北向桃園至泰山轉接道、五股至台北、高架泰山轉接道至環北；國3南向木柵至新店、安坑至土城；國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為72.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。

高公局表示，明日為端午連假首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 (93百萬車公里) 1.3倍。其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

為紓解車潮，0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

端午連假國道疏運政策。圖／高公局提供
端午連假國道疏運政策。圖／高公局提供

預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 1.3倍，部分路段採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。圖／高公局提供
預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 1.3倍，部分路段採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。圖／高公局提供

高公局 氣象署

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