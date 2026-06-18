快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

智易科技攜手世界和平會 贊助偏鄉愛心餐費

聯合報／ 教育事業部
孩子透過圖畫與文字表達心中滿滿的感謝。圖／世界和平會提供
孩子透過圖畫與文字表達心中滿滿的感謝。圖／世界和平會提供

位於海拔1,500公尺的新竹縣泰雅族部落裡，許多孩子常是餓著肚子上學。為了不讓飢餓阻礙偏鄉孩童的成長，智易科技今年攜手世界和平會，用愛心溫暖四校、77位偏鄉原民孩童的餐桌。

長期關懷貧弱兒童的世界和平會表示，新竹縣尖石鄉的石磊國小、秀巒國小與田埔分校及五峰鄉的五峰國小，距離市區動輒百公里。許多孩子來自隔代教養或經濟脆弱的家庭，他們經常空腹上學，導致課堂上無法專注，因此和平會多年來透過「搶救受飢兒」服務，在全台偏鄉構築起愛心餐食防護網。

智易科技今年推動「山裡從晨光到月光的溫飽」計畫，預計投入170萬元，補足孩童的餐食缺口。在學期間，石磊與秀巒國小的住宿孩童會獲得熱騰騰的早餐與晚餐，田埔分校與五峰國小的貧弱學童也會有健康早餐。另外，針對寒暑假，則準備100戶「營養食物箱」，打破「離校即斷餐」的困境，讓孩子天天都能安心飽足。

智易科技表示，企業發展的同時，更希望能成為社會最堅實的後盾，期盼透過與世界和平會的專業合作，將溫暖精準送達最需要的角落，讓山區的孩子們能無後顧之憂地在課堂上追逐夢想，用穩定的餐食力量，陪伴他們從溫飽走向充滿希望的未來。

和平會強調，偏鄉服務是漫長的路，感謝智易科技看見了山裡孩子的需要。這筆善款不僅是提供溫飽，更是給予弱勢家庭喘息空間，讓孩子知道自己沒有被社會遺忘。

和平會邀請更多民眾加入偏鄉兒童的營養餐食服務行列，活動細節可電洽：(02)2552-8828，線上捐款https://donate.newebpay.com/worldpeace/hungryUN

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供
世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供
世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供
世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供
世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供
世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會-營養餐食-線上捐款QR網址
世界和平會-營養餐食-線上捐款QR網址

孩子透過圖畫與文字表達心中滿滿的感謝。圖／世界和平會提供
孩子透過圖畫與文字表達心中滿滿的感謝。圖／世界和平會提供

新竹縣 偏鄉 泰雅族

延伸閱讀

邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

微星科技翻轉營養午餐 愛心造福萬金學子

翻轉偏鄉跨域競爭力 新北12校教師透過AI教具啟動STEAM研習

從被勸放棄升學到念研究所 嘉大吳泓陞獲總統教育獎

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

越累越胖？她改3習慣甩13kg「內臟脂肪砍半」 醫曝關鍵原因

一名50歲女老闆因工作壓力導致內臟肥胖，體重攀升至80.4公斤。經醫師調整生活作息和飲食方式，16週內成功減重13公斤，內臟脂肪更減半，健康狀況顯著改善。

營養師點名9個默默變胖壞習慣 一票人哀號：中好幾個

現在人長期久坐又精緻飲食，因此導致身材越來越胖，為了減重還花大錢上健身房。有營養師點名導致變胖的9個壞習慣，包括水喝太少、蛋白質不足、生活壓力大等原因，並提供8招改善方法，幫助大家瘦身減肥找回健康。

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

大叔吃錯午餐送急診！醫點名5大「國民午餐」恐傷腎 水餃也上榜

外食族經常選擇方便又能填飽肚子的午餐，但若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分常見的「國民午餐」暗藏大量鈉、油脂與加工調味料，若天天食用又缺乏節制，恐加速腎功能惡化，尤其慢性腎臟病患者更應提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。