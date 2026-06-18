智易科技攜手世界和平會 贊助偏鄉愛心餐費

位於海拔1,500公尺的新竹縣泰雅族部落裡，許多孩子常是餓著肚子上學。為了不讓飢餓阻礙偏鄉孩童的成長，智易科技今年攜手世界和平會，用愛心溫暖四校、77位偏鄉原民孩童的餐桌。

長期關懷貧弱兒童的世界和平會表示，新竹縣尖石鄉的石磊國小、秀巒國小與田埔分校及五峰鄉的五峰國小，距離市區動輒百公里。許多孩子來自隔代教養或經濟脆弱的家庭，他們經常空腹上學，導致課堂上無法專注，因此和平會多年來透過「搶救受飢兒」服務，在全台偏鄉構築起愛心餐食防護網。

智易科技今年推動「山裡從晨光到月光的溫飽」計畫，預計投入170萬元，補足孩童的餐食缺口。在學期間，石磊與秀巒國小的住宿孩童會獲得熱騰騰的早餐與晚餐，田埔分校與五峰國小的貧弱學童也會有健康早餐。另外，針對寒暑假，則準備100戶「營養食物箱」，打破「離校即斷餐」的困境，讓孩子天天都能安心飽足。

智易科技表示，企業發展的同時，更希望能成為社會最堅實的後盾，期盼透過與世界和平會的專業合作，將溫暖精準送達最需要的角落，讓山區的孩子們能無後顧之憂地在課堂上追逐夢想，用穩定的餐食力量，陪伴他們從溫飽走向充滿希望的未來。

和平會強調，偏鄉服務是漫長的路，感謝智易科技看見了山裡孩子的需要。這筆善款不僅是提供溫飽，更是給予弱勢家庭喘息空間，讓孩子知道自己沒有被社會遺忘。

和平會邀請更多民眾加入偏鄉兒童的營養餐食服務行列，活動細節可電洽：(02)2552-8828，線上捐款https://donate.newebpay.com/worldpeace/hungryUN

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

世界和平會營養餐食服務讓孩子溫飽，也讓孩子安心踏實。圖／世界和平會提供

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