集集線6月25日恢復全線通車至車埕 台鐵推石虎紀念票

台鐵集集支線自今年1月5日恢復通車至集集站後，為慶祝6月25日起恢復全線通車至車埕站，台鐵公司今天宣布，將推出紀念禮包以及集集線Q版石虎紀念車票。

深受旅客喜愛的觀光鐵道集集支線，從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投縣濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，經歷110年因台16線公路邊坡坍滑及隧道受損，造成濁水至車埕中斷停駛，經施工單位全力投入復原，在今年1月5日恢復第一階段通車行駛至集集站。

台鐵發布新聞稿表示，歷經近半年的修復與整備，將於6月25日起正式恢復全線通車至車埕站，讓旅客再次搭乘火車穿梭山林，重溫獨特的鐵道風光。

為慶祝集集支線全線通車，台鐵指出，特別推出「集集線Q版石虎紀念車票」，以台灣特有種石虎為設計主角，結合集集線沿線特色景點與鐵道元素，兼具乘車功能與收藏價值。

台鐵表示，這次紀念車票為限定版區間車車票，共推出二水站、集集站、水里站及車埕站4款專屬圖樣，凡票面起、迄站任一站為二水站、集集站、水里站或車埕站者，即可購買對應款式紀念車票，若遇起、迄站同時有二水站、集集站、水里站或濁水站時，則以迄站圖案呈現。

車票適用乘車日期為115年6月25日至8月31日，旅客可於全台各車站售票窗口及自動售票機（限當站起程車票）購買；另集集線內僅二水站、水里站及濁水站提供售票服務。

除了紀念車票外，台鐵表示，將於6月22日上午9時起，在台中站指定7號售票窗口限量販售「專開列車紀念禮包」，每份售價新台幣499元（僅收現金），內容包含專開列車紀念車票、集集線一日周遊券、專屬紀念資料夾及電子票證各1份。

台鐵表示，購買紀念禮包旅客，憑禮包內附專開列車紀念車票，即可於6月25日搭乘2425次專開列車前往車埕站，該列車沿途停靠台中、新烏日、二水及車埕等站。