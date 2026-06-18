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營養師點名9個默默變胖壞習慣 一票人哀號：中好幾個
現在人長期久坐又精緻飲食，因此導致身材越來越胖，為了減重還花大錢上健身房。有營養師點名導致變胖的9個壞習慣，包括水喝太少、蛋白質不足、生活壓力大等原因，並提供8招改善方法，幫助大家瘦身減肥找回健康。
營養師蓋瑞（Gary）在Threads發文表示，睡眠不足、水喝太少、進食時間不固定、生活和工作壓力大、正餐少吃卻吃太多宵夜、蛋白質不足、吃飯太快、長時間久坐、愛喝湯且愛沾醬，這9點是導致現代人默默變胖的原因。
對於當中不少人吃飯愛喝湯的習慣，營養師也表示許多湯品的熱量不一定高，但鈉含量往往超乎想像。他說如果攝取過多的鈉，就容易造成水腫，體重也容易受到波動，進而影響減脂期間的體重變化。
針對這9項變胖因素，蓋瑞也提出8招方式來幫助大家改變：
1. 早餐加1-2顆水煮蛋
2. 每天喝2000ml以上的水
3. 每天步行45分鐘
4. 每週重訓2–3次
5. 每晚睡滿7小時
6. 炸物和甜食每週各限1次
7. 每口食物至少咀嚼15下
8. 每餐吃1拳頭以上的蔬菜
貼文讓踩到不少地雷的網友們都哀號，「超愛沾醬的，我媽都替我的腎臟擔心了」、「原來湯也有問題嗎？」、「做人真累」、「嗚嗚…通通都有」、「湯…中槍」、「哇勒！中好幾個」。
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