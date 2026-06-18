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營養師點名9個默默變胖壞習慣 一票人哀號：中好幾個

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人吃多動少容易造成肥胖，不少人會為了健康及外型開始減重瘦身。 示意圖／AI生成
現代人吃多動少容易造成肥胖，不少人會為了健康及外型開始減重瘦身。 示意圖／AI生成

現在人長期久坐又精緻飲食，因此導致身材越來越胖，為了減重還花大錢上健身房。有營養師點名導致變胖的9個壞習慣，包括水喝太少、蛋白質不足、生活壓力大等原因，並提供8招改善方法，幫助大家瘦身減肥找回健康。

營養師蓋瑞（Gary）在Threads發文表示睡眠不足、水喝太少、進食時間不固定、生活和工作壓力大、正餐少吃卻吃太多宵夜、蛋白質不足、吃飯太快、長時間久坐、愛喝湯且愛沾醬，這9點是導致現代人默默變胖的原因。

對於當中不少人吃飯愛喝湯的習慣，營養師也表示許多湯品的熱量不一定高，但鈉含量往往超乎想像。他說如果攝取過多的鈉，就容易造成水腫，體重也容易受到波動，進而影響減脂期間的體重變化。

針對這9項變胖因素，蓋瑞也提出8招方式來幫助大家改變：

1. 早餐加1-2顆水煮蛋

2. 每天喝2000ml以上的水

3. 每天步行45分鐘

4. 每週重訓2–3次

5. 每晚睡滿7小時

6. 炸物和甜食每週各限1次

7. 每口食物至少咀嚼15下

8. 每餐吃1拳頭以上的蔬菜

貼文讓踩到不少地雷的網友們都哀號，「超愛沾醬的，我媽都替我的腎臟擔心了」、「原來湯也有問題嗎？」、「做人真累」、「嗚嗚…通通都有」、「湯…中槍」、「哇勒！中好幾個」。

營養師 減肥 健身房

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