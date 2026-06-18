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被診斷糖尿病前期胰臟功能恐已損5成 「胰島素阻抗」是罹病警訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
糖尿病高風險族群相當普遍，包括BMI超過24、腰圍過粗、有糖尿病家族史等，若只要符合兩種危險因子，就建議定期檢測空腹血糖及糖化血色素，及早發現胰島素阻抗與血糖異常，降低罹病風險。圖／123RF
糖尿病高風險族群相當普遍，包括BMI超過24、腰圍過粗、有糖尿病家族史等，若只要符合兩種危險因子，就建議定期檢測空腹血糖及糖化血色素，及早發現胰島素阻抗與血糖異常，降低罹病風險。圖／123RF

現代人生活作息紊亂、飲食西化，血糖波動高，也讓不少年輕人不到40歲就出現「胰島素阻抗」，而成為第二型糖尿病的候選人；許多人都認為糖尿病患者是吃太多糖，事實上第二型糖尿病的形成，是一段相當複雜的過程，不能用愛吃糖這個單一因素解釋，但如果愛吃甜的、高油食物，並且缺乏運動習慣等，可能是第二型糖尿病的候選人。

雙和醫院新陳代謝科醫師陳茝君表示，胰島素是由胰臟分泌的重要荷爾蒙，負責協助葡萄糖進入細胞利用，維持血糖穩定。當身體因肥胖、缺乏運動、年齡增長或遺傳等因素影響，對胰島素的反應逐漸變差時，就會出現胰島素阻抗。此時，身體需要分泌更多胰島素，才能達到原本控制血糖的效果。

在胰島素阻抗初期，胰臟會透過增加胰島素分泌量來代償，因此血糖檢查仍可能維持正常，甚至糖尿病前期患者體內的胰島素濃度可能比一般人更高。然而，這種長期超量運作就像讓胰臟不斷加班工作，時間一久便可能逐漸失去功能。當胰臟無法再分泌足夠胰島素時，血糖便開始上升，進一步演變成糖尿病。

一旦被發現處於「糖尿病前期」，這不單純只是身體給的警告，是告知疾病已經開始進展。根據研究顯示，當血糖從正常逐漸升高至糖尿病前期時，胰臟分泌胰島素的功能可能已經損失約五成；等到正式被診斷為糖尿病時，胰臟功能往往只剩下兩至三成。

研究也發現，糖尿病前期患者在未來五年內發展為糖尿病的風險約為百分之九至五十之間，且糖化血色素愈高，進展風險愈大。除了未來罹患糖尿病外，胰島素阻抗本身也與心血管疾病、脂肪肝、高血壓及腎功能異常等問題密切相關。

陳茝君說，胰島素阻抗往往沒有明顯症狀，許多人直到健康檢查發現空腹血糖或糖化血色素異常時，才知道身體已經亮起紅燈。等到出現「三多一少」症狀，包括吃得多、喝得多、尿得多及體重減輕時，通常代表血糖已經控制不佳，疾病進入較明顯階段。

陳茝君提醒，糖尿病高風險族群相當普遍，包括BMI超過24、腰圍過粗，如男性超過90公分、女性超過80公分、有糖尿病家族史、高血壓、心血管疾病病史、三酸甘油酯過高、缺乏運動，以及曾罹患妊娠糖尿病或多囊性卵巢症候群的女性等。

若同時具有兩項以上危險因子，建議定期檢測空腹血糖及糖化血色素，及早發現胰島素阻抗與血糖異常，才能在胰臟功能尚未嚴重受損前介入治療，降低未來罹患糖尿病及相關併發症的風險。

糖尿病

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