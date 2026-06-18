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政院規劃6醫院設緩衝區檢驗毒品 拚增8600件量能

中央社／ 台北18日電
行政院政務委員陳時中今天說，目前中央檢驗新興毒品量能已超過負荷，因此規劃在6間公立醫院建緩衝區，盼補上約8600件檢驗量能；警政署也會增加直轄市警局檢驗量能，希望立法院能儘快審議預算，支持這些新興項目。中央社資料照
行政院政務委員陳時中今天說，目前中央檢驗新興毒品量能已超過負荷，因此規劃在6間公立醫院建緩衝區，盼補上約8600件檢驗量能；警政署也會增加直轄市警局檢驗量能，希望立法院能儘快審議預算，支持這些新興項目。中央社資料照

政院政務委員陳時中今天說，目前中央檢驗新興毒品量能已超過負荷，因此規劃在6間公立醫院建緩衝區，盼補上約8600件檢驗量能；警政署也會增加直轄市警局檢驗量能，希望立法院能儘快審議預算，支持這些新興項目。

為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天在主持行政院毒品防制會報後，與政委陳時中、季連成等人召開記者會，對外說明中央作為。

陳時中表示，毒品變化超乎想像，去年到今年案件增加非常多，司法單位要執行相關處分跟罰則有賴前端檢驗，因此檢驗量能擴充、加速是醫療與衛生單位要做的重要事項。

陳時中說，目前中央檢驗新興毒品量能已超過負荷，去年原規劃2.1萬件，但實際發生2.3萬件，也因量能過大導致檢驗時效變慢，進而使執法單位可運用工具減少。

陳時中表示，委託民間檢驗新興毒品需要經過程序，因此盼利用公立醫院建立緩衝區提升檢驗量能，目前協調包含台北榮總、台中榮總與國軍的醫院等6家醫院，希望能填補約8600件檢驗案量，目前都在規劃中。

陳時中說，原來都在中央的檢驗機構設置緩衝區，但因為目前篩檢項目還不夠，因此要增加檢驗項目，他也責成食藥署盡速協助認證程序，及早擴充檢驗項目；警政署對直轄市警察局檢驗量能也在增加，也規劃經費補助，並建制資訊管理系統，希望在分配時提升效能。

陳時中指出，這些作為都是希望增加檢驗項目、加快時效，幫助司法機關提升威懾力並阻絕毒品，但目前都還在規劃中且都是新興項目，非常希望立法院盡快審查相關預算，政府才能夠做得更快，以保障更多人民健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 政院 陳時中 行政院 卓榮泰

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